Newsy Filmy Inne Wdowa po Hugh Hefnerze apeluje do Jessiki Biel w sprawie "Playmates". "Proszę, przemyśl tę rolę"
Filmy / Inne

Wdowa po Hugh Hefnerze apeluje do Jessiki Biel w sprawie "Playmates". "Proszę, przemyśl tę rolę"

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Playmates%22%3A+Wdowa+po+Hugh+Hefnerze+apeluje+do+Jessiki+Biel.+%22Prosz%C4%99%2C+przemy%C5%9Bl+t%C4%99+rol%C4%99%22-169012
Wdowa po Hugh Hefnerze apeluje do Jessiki Biel w sprawie &quot;Playmates&quot;. &quot;Proszę, przemyśl tę rolę&quot;
Crystal Hefner, wdowa po założycielu "Playboya", zaapelowała do Jessiki Biel, by ponownie rozważyła udział w filmie "Playmates". Obawia się, że produkcja może przedstawić Hugh Hefnera i świat "Playboya" w zbyt romantycznym świetle, pomijając doświadczenia kobiet, które żyły w jego otoczeniu.

Wdowa po Hefnerze ma obawy



GettyImages-2298821546.jpg Getty Images © Noam Galai


Crystal Hefner opublikowała w mediach społecznościowych wiadomość, którą wysłała aktorce. Biel ma wystąpić w filmie w reżyserii Lorraine Nicholson, córki Jacka Nicholsona. Wcześniej do obsady dołączyli m.in. Lily-Rose Depp i Bill Pullman, który wcieli się w Hugh Hefnera. Rola Biel jest fikcyjna i - jak podaje Deadline - nie opiera się na żadnej z trzech żon założyciela "Playboya".

Kobieta napisała w wiadomości: Proszę, przemyśl zagranie "żony" Hugh Hefnera, jeśli ten film ma romantyzować jego postać lub świat "Playboya". Dodała, że sama doświadczyła w małżeństwie przemocy seksualnej, emocjonalnej, finansowej i fizycznej. Wspomniała też o oskarżeniach innych kobiet dotyczących gwałtów, przymusu, odurzania i wykorzystywania, a także o niepokojących doniesieniach związanych z osobami nieletnimi.

Wdowa podkreśliła, że chciałaby, aby twórcy wysłuchali kobiet, które doświadczyły tego środowiska, zanim Hollywood ponownie przedstawi je z nostalgią. W osobnym wpisie wyraziła nadzieję, że film nie będzie gloryfikował Hefnera, a kobiece bohaterki pozwolą opowiedzieć historię o niezależności i odnajdywaniu własnej tożsamości poza światem "Playboya".




"Playmates" ma być opowieścią o dorastaniu, inspirowaną przyjaźnią Nicholson z dziećmi Hefnera. Akcja rozgrywa się w Los Angeles, a główną bohaterką jest 13-letnia Elle, która traktuje posiadłość „Playboya” niemal jak drugi dom. Poznaje tam Annę, jedną z kandydatek do tytułu Playmate Miesiąca. Dziewczyny nawiązują nietypową przyjaźń i próbują pomóc sobie nawzajem w realizacji marzeń.

Po śmierci Hefnera w 2017 roku Crystal wielokrotnie opowiadała o toksycznej atmosferze panującej w rezydencji "Playboya" i o przemocy, której - jak twierdzi - sama tam doświadczyła. 

"Amerykański Playboy: Historia Hugh Hefnera" - zwiastun


Powiązane artykuły Playmates

Zobacz wszystkie artykuły

Playmates  (2028)

 Playmates

Najnowsze Newsy

Filmy Wideo

Lulu Wilson wraca jako Becky. W Polsce walczy z nazistami!

Seriale

Prequel "Piątku trzynastego" będzie brutalniejszy niż filmy?

Filmy

Alfonso Cuarón wraca do kina! Szykuje nowy film. To będzie horror

Seriale Filmy Gry

XBOX szuka nowych sposobów zarabiania pieniędzy. Poznajcie XP

1 komentarz
Inne Filmy

Anne Hathaway o "Diggerze": "Daję mu 10/10"

4 komentarze
VOD Filmy

"Spider-Man: Całkiem nowy dzień" już na VOD

Festiwale i nagrody Filmy

WMFF 2026: Co oglądać na festiwalu? Tych filmów nie przegap

1 komentarz