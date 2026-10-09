Wdowa po Hugh Hefnerze apeluje do Jessiki Biel w sprawie "Playmates". "Proszę, przemyśl tę rolę"

Crystal Hefner, wdowa po założycielu "Playboya", zaapelowała do Jessiki Biel, by ponownie rozważyła udział w filmie "Playmates". Obawia się, że produkcja może przedstawić Hugh Hefnera i świat "Playboya" w zbyt romantycznym świetle, pomijając doświadczenia kobiet, które żyły w jego otoczeniu.
Wdowa po Hefnerze ma obawy
Crystal Hefner Getty Images © Noam Galai
opublikowała w mediach społecznościowych wiadomość, którą wysłała aktorce. Biel
ma wystąpić w filmie w reżyserii Lorraine Nicholson
, córki Jacka Nicholsona
. Wcześniej do obsady dołączyli m.in. Lily-Rose Depp
i Bill Pullman
, który wcieli się w Hugh Hefnera
. Rola Biel
jest fikcyjna i - jak podaje Deadline - nie opiera się na żadnej z trzech żon założyciela "Playboya".
Kobieta napisała w wiadomości: Proszę, przemyśl zagranie "żony" Hugh Hefnera, jeśli ten film ma romantyzować jego postać lub świat "Playboya"
. Dodała, że sama doświadczyła w małżeństwie przemocy seksualnej, emocjonalnej, finansowej i fizycznej. Wspomniała też o oskarżeniach innych kobiet dotyczących gwałtów, przymusu, odurzania i wykorzystywania, a także o niepokojących doniesieniach związanych z osobami nieletnimi.
Wdowa podkreśliła, że chciałaby, aby twórcy wysłuchali kobiet, które doświadczyły tego środowiska, zanim Hollywood ponownie przedstawi je z nostalgią. W osobnym wpisie wyraziła nadzieję, że film nie będzie gloryfikował Hefnera
, a kobiece bohaterki pozwolą opowiedzieć historię o niezależności i odnajdywaniu własnej tożsamości poza światem "Playboya".
"Playmates
" ma być opowieścią o dorastaniu, inspirowaną przyjaźnią Nicholson z dziećmi Hefnera. Akcja rozgrywa się w Los Angeles, a główną bohaterką jest 13-letnia Elle, która traktuje posiadłość „Playboya” niemal jak drugi dom. Poznaje tam Annę, jedną z kandydatek do tytułu Playmate Miesiąca. Dziewczyny nawiązują nietypową przyjaźń i próbują pomóc sobie nawzajem w realizacji marzeń.
Po śmierci Hefnera
w 2017 roku Crystal
wielokrotnie opowiadała o toksycznej atmosferze panującej w rezydencji "Playboya" i o przemocy, której - jak twierdzi - sama tam doświadczyła.
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