"Podlasie": Komedia, ale czy zabawna? Recenzja
Na platformie Netflix zadebiutowała komedia "Podlasie", kontynuacja "Nic na siłę" sprzed dwóch lat. Jak potoczyły się dalsze losy Haliny Madej (Anna Seniuk) i Jana Perzyny (Artur Barciś)? I jak broni się film w reżyserii Łukasza Kośmickiego? Recenzuje Maciej Kędziora. 

"Podlasie" opowiada o tym, jak w dniu ślubu Haliny i Jana problemy finansowe seniorki stawiają uroczystość pod znakiem zapytania. Zżyta lokalna społeczność jednoczy siły, wykorzystując sprytne, choć ryzykowne pomysły, by wspomóc Halinę.

Sama intencja narracyjna "Podlasia" jest czymś absolutnie wartościowym: ukazać drogę głównej bohaterki do zaakceptowania faktu, że może poprosić o wsparcie i nie ma w tym nic złego. Problemem jest jednak poziom tego, czym owa intencja zostaje dramaturgicznie obudowana: poziom dialogów, żartów czy historii, pisze w swojej recenzji Maciej Kędziora. 
   
Anna Seniuk i Artur Barciś bazują na scenariuszu pełnym humoru stereotypowego albo zwyczajnie nieudanego. Trudno więc spodziewać się, niezależnie od ich niewątpliwego kunsztu, by byli z niego w stanie wyczarować coś więcej, dodaje w swoim tekście Kędziora. 

Tak jak komedia romantyczna tradycyjnie wymaga od nas byśmy wiele jej wybaczali, przymykali oko na konwencję, na decorum, zawieszali niewiarę, tak nie usprawiedliwia ona konceptów karkołomnych, które nie sprawdzały się już wcześniej na wielkim ekranie – podsumowuje krytyk.

