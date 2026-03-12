"Pokémon Pokopia" hitem. Nintendo chwali się wynikami

Jest kolejny growy hit. To "Pokémon Pokopia". Gra w ekspresowym tempie sprzedaje kolejne egzemplarze.
Wiemy, ile sprzedano kopii "Pokémon Pokopia"
Nintendo opublikowało dziś oficjalny komunikat, w którym ogłasza, że w ciągu pierwszych czterech dni "Pokémon Pokopia" sprzedała się w 2,2 mln egzemplarzy. Z tego milion gier sprzedano w samej Japonii.
Gra "Pokémon Pokopia" debiutowała 5 marca. To połączenie symulatora farmy z grą typu City builder. Ucząc się ruchów swoich towarzyszy Pokémon gracz może zmieniać krajobraz i przekształcać otaczający świat. Zbierając materiały można potem budować różne przedmioty, a nawet domy dla Pokémonów.