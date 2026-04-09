"Poleciłbym go każdemu!", "Czegoś takiego potrzebowałem!". "Przepis na morderstwo" w kinach już jutro

Oklaski po seansie, szerokie uśmiechy i jedno pytanie powtarzające się w kuluarach: kiedy można zobaczyć to jeszcze raz? "Przepis na morderstwo" jeszcze przed startem szerokiej dystrybucji, zbiera entuzjastyczne opinie widzów, którzy zgodnie podkreślają, że to jedna z tych produkcji, które bawią i wciągają do ostatniej minuty. Widzowie chwalą lekkość opowieści, inteligentny humor i znakomite aktorstwo – zarówno w rolach pierwszoplanowych, jak i w wyrazistych epizodach. To kino, które daje czystą przyjemność oglądania, pozwala zanurzyć się w intrydze i od początku do końca dobrze się bawić. Co dokładnie zachwyciło publiczność? Oto pierwsze reakcje widzów.
"Uwielbiam Glena Powella. Czegoś takiego potrzebowałem, bo ten film nie przebodźcowuje. Muzyka jest naprawdę świetna, ten film naprawdę porządnie płynie, tak delikatnie."
"Bardzo przyjemny film. Od początku do końca się na nim dobrze bawiłem. To nie jest wymuszony humor, to nie jest głupi humor, to jest humor sytuacyjny. Jest to świetnie zagrane, bardzo pozytywne, pojawiają się genialni aktorzy, nawet w małych epizodach. Cały film się człowiek uśmiecha!"
"Marget Qualley – ona moim zdaniem tu bryluje, to totalna wampirzyca. Kocham takie role, niejednoznaczne, które trochę podduszają głównego bohatera i pozostawiają go w potrzasku. To film dla każdego!"
"Czułam się partnerką w rozwiązywaniu zagadek. Wydaje mi się, że moja mama też by się odnalazła w tym filmie."
"Każdy fan kina znajdzie tutaj coś dla siebie. Glen Powell wciela się w rolę, która jest absolutnie nie po jego warunkach, bardzo to doceniam i jest to na pewno fantastycznym zabiegiem!"
Stylowy, pełen napięcia thriller, który wciąga widza w mroczny świat zemsty, chciwości i rodzinnych sekretów.
Wydziedziczony przez swoją bajecznie bogatą rodzinę Becket Redfellow (Glen Powell) postanawia za wszelką cenę odzyskać należną mu fortunę. Na drodze do celu stoi jednak "tylko" jedna przeszkoda - musi po kolei wyeliminować siedmioro krewnych. W bezwzględnej grze o pieniądze nie ma miejsca na skrupuły, a każdy krok Becketa wciąga go coraz głębiej w niebezpieczną spiralę intryg i manipulacji. Jego działania splatają się w morderczo zabawną opowieść, pełną nieprzewidywalnych zwrotów akcji, tworzących perfekcyjnie poprowadzoną rozgrywkę.