"Pomoc domowa": kiedy na VOD? Data premiery w USA ujawniona

"Pomoc domowa" zarobiła dotąd w kinach na całym świecie ponad 300 milionów dolarów, stając się najbardziej kasowym filmem w karierze Sydney Sweeney. Teraz ekranizacja bestsellerowej powieści Freidy McFadden zmierza na mały ekran. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Pomoc domowa" na VOD
Jak podaje serwis "Variety", w USA "Pomoc domowa
" zadebiutuje na VOD już w najbliższy wtorek, 3 lutego,
po 46 dniach wyłącznej dystrybucji kinowej. Film będzie można wypożyczyć w takich serwisach jak Prime Video, Apple TV, Fandango at Home, Google TV oraz YouTube. Widzowie mogą też liczyć na zestaw dodatków: możliwość obejrzenia dreszczowca wraz z komentarzem audio twórców, usunięty sceny, a także materiały z planu zdjęciowego.
Fabuła filmu prezentuje się następująco: Milli ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.
Przypomnijmy, że wytwórnia Lionsgate dała już zielone światło na realizację kontynuacji "Pomocy domowej
". Przed kamerę powróci Sydney Sweeney
, a za - reżyser Paul Feig
.
"Pomoc domowa": zwiastun