Sydney Sweeney powróci w sequelu "Pomocy domowej"

"Pomoc domowa" zadebiutowała na ekranach amerykańskich kin 19 grudnia i od tego czasu zarobiła na całym świecie 133,2 mln dolarów, czyli blisko czterokrotność budżetu filmu. Nikogo nie zdziwi więc informacja, że wytwórnia Lionsgate dała właśnie zielone światło na realizację sequela.
"Pomoc domowa": co wiemy o sequelu?
Studio ogłosiło, że w tytułowej roli powróci Sydney Sweeney
, a za kamerą stanie ponownie Paul Feig
. Obydwoje będą również piastować stanowiska producentów wykonawczych. Posadę scenarzystki otrzymała ponownie Rebecca Sonnenshine
.
Fabuła sequela będzie bazować na drugiej części powieściowego cyklu Freidy McFadden o przygodach Millie Calloway. Polski wydawca książki "Pomoc domowa. Sekret" opisuje jej fabułę w następujący sposób: nowa pomoc domowa w penthousie Douglasa Garricka ma jeden zakaz. Nie może zaglądać do sypialni, w której przebywa obłożnie chora żona pracodawcy. Mille woli dostosować się do tej zasady, nie ryzykować utraty posady. Ma przecież sekret, który musi zachować. Skupia się na swych zadaniach – sprzątaniu luksusowego apartamentu, gotowaniu wymyślnych posiłków w lśniącej kuchni. W ciszy robi swoje, aż dostanie to, czego chce. Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie odgłos płaczu pani Garrick. I fakt, że nikt nigdy jej nie widuje. W przeciwieństwie do śladów krwi na koszulach nocnych, które pomoc domowa znajduje podczas prania. Przejęta Millie w końcu puka do drzwi sypialni. A gdy te lekko się uchylają, widzi coś, co odmienia wszystko. Kobieta wie, co robić – nie będzie to przecież jej pierwszy raz. Ochroni panią Garrick i swój własny sekret. Douglas Garrick postąpił źle i zapłaci za to. Wszystko jest kwestią tego, jak daleko posunie się pomoc domowa.
Seria książek McFadden została przetłumaczona na 40 języków i sprzedała się w ponad 12 milionach egzemplarzy.
"Pomoc domowa": zwiastun