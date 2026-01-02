"Pomoc domowa" już w kinach, a gwiazdy witają Was po polsku





Dla obcokrajowców słowo "cześć" nie jest proste do wymówienia. Choć ma zaledwie pięć liter, łączy w sobie dźwięki, które w języku angielskim właściwie nie występują obok siebie. Największym wyzwaniem jest miękkie "cz" oraz końcówka "ść" – dla anglojęzycznego ucha brzmiąca niemal jak jeden, trudny do rozdzielenia dźwięk. Nic dziwnego, że próby Seyfried i Sweeney oscylują wokół "chesh"."Pomoc domowa" autorstwa Freidy McFadden w tłumaczeniu Elżbiety Pawlik to bestseller, który podbił serca czytelników i powraca w wyjątkowej, filmowej odsłonie. To właśnie ta książka stała się inspiracją dla filmu, o którym mówi cały świat. Teraz możesz odkryć ją na nowo, z nową okładką i jeszcze większym ładunkiem emocji. Książka ukazała się nakładem wydawnictwa Czwarta Strona i dostępna jest w trzech formatach – książka papierowa, e-book i audiobook – tak aby każdy mógł wybrać sposób czytania dopasowany do swojego stylu życia. Znajdziesz ją w najlepszych księgarniach internetowych i stacjonarnych w całej Polsce. Ta wyjątkowa edycja została przygotowana z myślą o czytelnikach literatury współczesnej oraz osobach, które z pasją śledzą zarówno świat książek, jak i kina. Fanach ekranizacji i miłośnikach nowości filmowych i serialowych.Millie ma za sobą niełatwą przeszłość, więc to czego dziś szuka, to spokojna przystań z dala od zgiełku i potencjalnych kłopotów. Chętnie więc zatrudnia się jako pomoc domowa w wielkim domu bogatego małżeństwa Winchesterów. Sprząta, gotuje, odbiera ze szkoły córkę swych pracodawców, a wolne chwile spędza samotnie w małym pokoju na poddaszu. Choć zachowania domowników zaczynają budzić jej coraz większy niepokój, stara się to ignorować. Mimo wszystko zazdrości pani Winchester jej pełnego przepychu, idealnego życia. Jednak gdy pewnego dnia odkryje skrywany za grubymi murami posiadłości sekret Winchesterów, zrozumie, że znalazła się w obliczu śmiertelnego zagrożenia. Nieoczekiwanie z pomocą mogą przyjść jej doświadczenia trudnej przeszłości.