"Pomoc domowa 2". Nie tylko Sydney Sweeney. Brittany Snow także w obsadzie

Trwa proces obsadzania ról w filmie "Pomoc domowa 2". Angaż otrzymała właśnie Brittany Snow.
Co wiemy o filmie "Pomoc domowa 2"?
Podobnie jak oryginalna "Pomoc domowa
", sequel będzie ekranizacją książki. Punktem wyjścia będzie "Pomoc domowa. Sekret" Freidy McFadden
.
Fabuła powieści tak jest przedstawiana przez polskiego wydawcę: Nowa pomoc domowa w penthousie Douglasa Garricka ma jeden zakaz. Nie może zaglądać do sypialni, w której przebywa obłożnie chora żona pracodawcy. Mille woli dostosować się do tej zasady, nie ryzykować utraty posady. Ma przecież sekret, który musi zachować.
Skupia się na swych zadaniach – sprzątaniu luksusowego apartamentu, gotowaniu wymyślnych posiłków w lśniącej kuchni. W ciszy robi swoje, aż dostanie to, czego chce.
Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie odgłos płaczu pani Garrick. I fakt, że nikt nigdy jej nie widuje. W przeciwieństwie do śladów krwi na koszulach nocnych, które pomoc domowa znajduje podczas prania. Przejęta Millie w końcu puka do drzwi sypialni. A gdy te lekko się uchylają, widzi coś, co odmienia wszystko.
Kobieta wie, co robić – nie będzie to przecież jej pierwszy raz. Ochroni panią Garrick i swój własny sekret.
Douglas Garrick postąpił źle i zapłaci za to. Wszystko jest kwestią tego, jak daleko posunie się pomoc domowa.
Gwiazdą filmu jest ponownie Sydney Sweeney
. Oprócz Brittany Snow
angaż do dwójki dostali także: Kirsten Dunst
, Paul Anthony Kelly
oraz Michele Morrone
. Brittany Snow
ostatnio wystąpiła w całkiem sporej liczbie projektów. Były to głównie seriale, na przykład: "Klub polujących żon
", "Bestia we mnie
" i "Murdaugh: Śmierć w rodzinie
".
Zwiastun filmu "Pomoc domowa"