Newsy Filmy "Pomoc domowa 2". Nie tylko Sydney Sweeney. Brittany Snow także w obsadzie
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"Pomoc domowa 2". Nie tylko Sydney Sweeney. Brittany Snow także w obsadzie

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Pomoc+domowa+2%22.+Nie+tylko+Sydney+Sweeney.+Brittany+Snow+tak%C5%BCe+w+obsadzie-167916
&quot;Pomoc domowa 2&quot;. Nie tylko Sydney Sweeney. Brittany Snow także w obsadzie
źródło: Getty Images
autor: Monica Schipper
Trwa proces obsadzania ról w filmie "Pomoc domowa 2". Angaż otrzymała właśnie Brittany Snow.

Co wiemy o filmie "Pomoc domowa 2"?



Podobnie jak oryginalna "Pomoc domowa", sequel będzie ekranizacją książki. Punktem wyjścia będzie "Pomoc domowa. Sekret" Freidy McFadden.

Fabuła powieści tak jest przedstawiana przez polskiego wydawcę:

Nowa pomoc domowa w penthousie Douglasa Garricka ma jeden zakaz. Nie może zaglądać do sypialni, w której przebywa obłożnie chora żona pracodawcy. Mille woli dostosować się do tej zasady, nie ryzykować utraty posady. Ma przecież sekret, który musi zachować.

Skupia się na swych zadaniach – sprzątaniu luksusowego apartamentu, gotowaniu wymyślnych posiłków w lśniącej kuchni. W ciszy robi swoje, aż dostanie to, czego chce.


Wszystko byłoby idealnie, gdyby nie odgłos płaczu pani Garrick. I fakt, że nikt nigdy jej nie widuje. W przeciwieństwie do śladów krwi na koszulach nocnych, które pomoc domowa znajduje podczas prania. Przejęta Millie w końcu puka do drzwi sypialni. A gdy te lekko się uchylają, widzi coś, co odmienia wszystko.

Kobieta wie, co robić – nie będzie to przecież jej pierwszy raz. Ochroni panią Garrick i swój własny sekret.

Douglas Garrick postąpił źle i zapłaci za to. Wszystko jest kwestią tego, jak daleko posunie się pomoc domowa. 

Gwiazdą filmu jest ponownie Sydney Sweeney. Oprócz Brittany Snow angaż do dwójki dostali także: Kirsten Dunst, Paul Anthony Kelly oraz Michele Morrone.

Brittany Snow ostatnio wystąpiła w całkiem sporej liczbie projektów. Były to głównie seriale, na przykład: "Klub polujących żon", "Bestia we mnie" i "Murdaugh: Śmierć w rodzinie".

Zwiastun filmu "Pomoc domowa"




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