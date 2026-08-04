Twórca "Zielonego rycerza" kręci w sekrecie biografię świętej?

Twórca "Zielonego rycerza" nie próżnuje. Po tegorocznej premierze filmu "Mother Mary" autor już zabrał się bowiem za nowy projekt. Jak donosi dziś World of Reel, Lowery od miesiąca pracuje na planie "Poor Claire", którego zdjęcia realizowane są we Włoszech.
"Poor Claire" – co wiemy?
Dziennikarze ujawniają, że główną gwiazdą projektu jest z całą pewnością Noémie Merlant
, francuska aktorka znana z występów w "Balkoniarach
" i "Portrecie kobiety w ogniu
". Merlant
jest na tę chwilę jedyną gwiazdą, której udział w projekcie został potwierdzony. Plotki głoszą, że na ekranie towarzyszyć jej będą także Isabella Rossellini
("Konklawe
") oraz Mark Strong
(serial "Diuna: Proroctwo
").
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Szczegóły fabularne produkcji oraz role poszczególnych aktorów pozostają tajemnicą. Spekuluje się, że "Poor Claire"
może być oparty na dramacie teatralnym Chiary Atik pod tym samym tytułem. Sztuka opowiada o życiu św. Klary z Asyżu, XIII-wiecznej założycielki zakonu klarysek, która dla wierności Bogu porzuciła swoje dostatnie życie. Teoria nie bierze się wyłącznie z pokrewieństwa tytułów, ale i miejsca akcji. Zdjęcia do filmu realizowane są w Umbrii, czyli regionie, gdzie św. Klara założyła swój zakon.
Przewiduje się, że "Poor Claire"
trafi do kin w przyszłym roku.
"Mother Mary" – zwiastun filmu