Newsy Filmy Morderczy Popeye powraca. Zobacz plakat horroru
Bloody Disgusting / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Popeye+Returns%22%3A+Zobacz+plakat+nowego+horroru.+Premiera+jeszcze+w+tym+roku-165002
źródło: materialy promocyjne
Morderczy amator szpinaku nie odpuszcza. Twórcy niskobudżetowego horroru "Popeye's Revenge" zapowiedzieli kolejną część. Pochwalili się nawet plakatem.

Na krześle reżysera filmu "Popeye Returns" ponownie zasiądzie William Stead – twórca ubiegłorocznego "Popeye's Revenge". Autorem scenariusza jest John Oak Dalton. W tytułowej roli powróci Steven Murphy. Film ma trafić na ekrany jeszcze w tym roku. Zobaczcie pierwszy plakat: 



W pozostałych rolach Ashley Bedford, Jodie Bennet, Fitim DeStena, Jack Hyde, Celine Mandy Kosch, Christopher Morley, Lara Sas, Liz Stef i Jenna N. Wilson.

Zobacz zwiastun filmu "Popeye the Slayer Man"


Popeye podzielił losy innych bajkowych postaci, które weszły do domeny publicznej (Kubusia Puchatka i Myszki Miki), i z sympatycznego bohatera zmienił się w żądnego krwi psychopatę. W 2025 roku na ekrany trafiły aż dwa niskobudżetowe horrory o jego "przygodach": "Popeye's Revenge" i "Popeye the Slayer Man" (zwiastun poniżej): 



Kim jest Popeye?


Popeye to postać z amerykańskich komiksów i animacji, stworzona w 1929 roku przez Elziego Crislera Segara. Jest marynarzem o charakterystycznym wyglądzie – ma umięśnione przedramiona, fajkę w ustach i jedno przymrużone oko. Znany jest z niezwykłej siły, którą zyskuje po zjedzeniu szpinaku. Dzięki temu staje się praktycznie niepokonany i potrafi stawić czoła każdemu przeciwnikowi, najczęściej swojemu odwiecznemu rywalowi Bluto, walczącemu z nim o względy ukochanej Olive Oyl. Choć szorstki w obyciu i pełen żeglarskiego slangowego humoru, Popeye jest w gruncie rzeczy bohaterem o dobrym sercu – walczy w obronie słabszych, zawsze staje po stronie sprawiedliwości i lojalności.

