Morderczy Popeye powraca. Zobacz plakat horroru

Morderczy amator szpinaku nie odpuszcza. Twórcy niskobudżetowego horroru "Popeye's Revenge" zapowiedzieli kolejną część. Pochwalili się nawet plakatem.
Morderczy Popeye powraca. Zobacz plakat
Na krześle reżysera filmu "Popeye Returns
" ponownie zasiądzie William Stead
– twórca ubiegłorocznego "Popeye's Revenge
". Autorem scenariusza jest John Oak Dalton
. W tytułowej roli powróci Steven Murphy
. Film ma trafić na ekrany jeszcze w tym roku. Zobaczcie pierwszy plakat:
W pozostałych rolach Ashley Bedford
, Jodie Bennet
, Fitim DeStena, Jack Hyde
, Celine Mandy Kosch, Christopher Morley
, Lara Sas, Liz Stef i Jenna N. Wilson
.
Zobacz zwiastun filmu "Popeye the Slayer Man"Popeye
podzielił losy innych bajkowych postaci, które weszły do domeny publicznej (Kubusia Puchatka
i Myszki Miki
), i z sympatycznego bohatera zmienił się w żądnego krwi psychopatę. W 2025 roku na ekrany trafiły aż dwa niskobudżetowe horrory o jego "przygodach": "Popeye's Revenge
" i "Popeye the Slayer Man
" (zwiastun poniżej):
Kim jest Popeye?Popeye
to postać z amerykańskich komiksów i animacji, stworzona w 1929 roku przez Elziego Crislera Segara. Jest marynarzem o charakterystycznym wyglądzie – ma umięśnione przedramiona, fajkę w ustach i jedno przymrużone oko. Znany jest z niezwykłej siły, którą zyskuje po zjedzeniu szpinaku. Dzięki temu staje się praktycznie niepokonany i potrafi stawić czoła każdemu przeciwnikowi, najczęściej swojemu odwiecznemu rywalowi Bluto, walczącemu z nim o względy ukochanej Olive Oyl. Choć szorstki w obyciu i pełen żeglarskiego slangowego humoru, Popeye
jest w gruncie rzeczy bohaterem o dobrym sercu – walczy w obronie słabszych, zawsze staje po stronie sprawiedliwości i lojalności.