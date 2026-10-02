Jego film ma 10 milionów wyświetleń na YT. Chase Infiniti gwiazdą pełnego metrażu

Kane Parsons i Curry Barker to dwaj youtuberzy, którzy ostatnio nieźle namieszali w Hollywood. Czy kolejnym będzie Dylan Clark? Jak podaje The Hollywood Reporter, pracuje on nad swoim autorskim projektem. Film zatytułowany "Portrait of God" powstaje dla Lionsgate, a główną rolę powierzono Chase Infiniti.
Kim jest Dylan Clark?
Na swoim kanale w serwisie YouTube Dylan Clark
opisuje siebie jako filmowca i miłośnika horrorów. Wśród udostępnianych przez niego materiałów możemy znaleźć krótkometrażówki (m.in. "The Pretty Thing", "Behind the Frame", "Transfigure") oraz materiały zza kulis. Wcześniej powierzono mu reboot "The Blair Witch Project
". Aktualnie jest on na etapie postprodukcji, a jego premierę zaplanowano na 24 września przyszłego roku.
Co wiemy o "Portrait of God"?
Szczegóły fabuły "Portrait of God
" trzymane są w tajemnicy. Prawdopodobnie film będzie nawiązywał do wcześniejszego dzieła Clarka – krótkometrażówki pod tym samym tytułem
z 2022 roku. Jej bohaterką była religijna dziewczyna przygotowująca prezentację o tytułowym portrecie Boga. Prowokacyjny obraz wystawia jej przekonania na próbę. Film, dostępny na youtube'owym profilu reżysera, do tej pory został odtworzony 10 milionów razy
, co czyni go najpopularniejszym z jego materiałów.
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Jak podaje The Hollywood Reporter, projekt był wcześniej rozwijany dla Universalu, ale studio po cichu z niego zrezygnowało. Wtedy prawa przejęło Lionsgate. Clark
wyreżyseruje film na podstawie scenariusza napisanego wspólnie z Joem Russo
("Gra: Dziedzictwo
"). Wśród producentów znajdują się m.in. Sam Raimi
i Jordan Peele
(na zdjęciach wyżej).
Skąd znamy Chase Infiniti? Zobacz zwiastun "Testamentów"Chase Infiniti
zadebiutowała w serialu "Uznany za niewinnego
". Rozgłos przyniosła jej rola u boku Leonardo DiCaprio
w "Jednej bitwie po drugiej
" Paula Thomasa Andersona
. W tym roku na ekrany trafiły dwa tytuły z jej udziałem: "Testamenty
" (zwiastun poniżej), czyli kontynuacja "Opowieści podręcznej
", i melodramat "The Julia Set
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu w Toronto.