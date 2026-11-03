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"Porządna amerykańska rodzina": Merced i Schwarzenegger gwiazdami 2. sezonu antologii

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Porz%C4%85dna+ameryka%C5%84ska+rodzina%22%3A+Merced+i+Schwarzenegger+gwiazdami+2.+sezonu+antologii-169462
&quot;Porządna amerykańska rodzina&quot;: Merced i Schwarzenegger gwiazdami 2. sezonu antologii
źródło: Getty Images
autor: River Callaway
Isabela Merced i Patrick Schwarzenegger zagrają główne role w drugim sezonie antologii kryminalnej "Porządna amerykańska rodzina". Jak informuje Deadline, aktorka znana m.in. z "The Last of Us" wcieli się w Lorenę Bobbitt, a gwiazdor "Białego Lotosu" wystąpi jako jej były mąż, John Bobbitt.

Głośna historia Bobbittów



schwarzenegger-patrick.jpg Getty Images © Leon Bennett
Patrick Schwarzenegger

Nowa odsłona serialu Hulu opowie historię pary z Wirginii, która na początku lat 90. znalazła się w centrum głośnego skandalu. W 1993 roku, po kłótni w domu, Lorena odcięła mężowi penisa kuchennym nożem. Później tłumaczyła swoje zachowanie przemocą, której miała doświadczać podczas małżeństwa. Sprawa wywołała ogromne zainteresowanie mediów, a jej szczegóły stały się przedmiotem licznych żartów i debat dotyczących relacji między kobietami a mężczyznami.

Za nowy sezon odpowiada ten sam zespół kreatywny i studio co za pierwszą odsłonę, czyli 20th Television. Twórczynią, scenarzystką i producentką wykonawczą pozostaje Katie Robbins. W gronie producentów wykonawczych ponownie znalazła się także Ellen Pompeo, która zagrała w pierwszym sezonie, opowiadającym historię adopcji ukraińskiej dziewczynki Natalii Grace Barnett.

"Porządna amerykańska rodzina" zadebiutowała w marcu 2025 roku. Według Deadline serial Hulu i Disney+ może pochwalić się ponad 140 milionami godzin oglądania na całym świecie, a jego finał był najchętniej oglądanym zakończeniem serialu na tych platformach w 2025 roku. Rozszerzenie antologii o kolejną historię zapowiedziano w sierpniu.

bobbitt-lorena.jpg Getty Images © Rich Fury
Lorena Bobbitt

Historia Loreny i Johna Bobbittów była już wcześniej tematem innych produkcji. W 2019 roku Amazon udostępnił serial dokumentalny "Lorena", wyprodukowany przez Jordana Peele'a, a rok później stacja Lifetime pokazała film telewizyjny "I Was Lorena Bobbitt", przy którym Lorena pełniła funkcję producentki wykonawczej i narratorki.

"Porządna amerykańska rodzina" - zwiastun



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