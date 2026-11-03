"Porządna amerykańska rodzina": Merced i Schwarzenegger gwiazdami 2. sezonu antologii

Isabela Merced i Patrick Schwarzenegger zagrają główne role w drugim sezonie antologii kryminalnej "Porządna amerykańska rodzina". Jak informuje Deadline, aktorka znana m.in. z "The Last of Us" wcieli się w Lorenę Bobbitt, a gwiazdor "Białego Lotosu" wystąpi jako jej były mąż, John Bobbitt.
Głośna historia Bobbittów
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Patrick Schwarzenegger
Nowa odsłona serialu Hulu opowie historię pary z Wirginii, która na początku lat 90. znalazła się w centrum głośnego skandalu. W 1993 roku, po kłótni w domu, Lorena
odcięła mężowi penisa kuchennym nożem. Później tłumaczyła swoje zachowanie przemocą, której miała doświadczać podczas małżeństwa. Sprawa wywołała ogromne zainteresowanie mediów, a jej szczegóły stały się przedmiotem licznych żartów i debat dotyczących relacji między kobietami a mężczyznami.
Za nowy sezon odpowiada ten sam zespół kreatywny i studio co za pierwszą odsłonę, czyli 20th Television. Twórczynią, scenarzystką i producentką wykonawczą pozostaje Katie Robbins
. W gronie producentów wykonawczych ponownie znalazła się także Ellen Pompeo
, która zagrała w pierwszym sezonie, opowiadającym historię adopcji ukraińskiej dziewczynki Natalii Grace Barnett.
"Porządna amerykańska rodzina
" zadebiutowała w marcu 2025 roku. Według Deadline serial Hulu i Disney+ może pochwalić się ponad 140 milionami godzin oglądania na całym świecie, a jego finał był najchętniej oglądanym zakończeniem serialu na tych platformach w 2025 roku. Rozszerzenie antologii o kolejną historię zapowiedziano w sierpniu.
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Lorena Bobbitt
Historia Loreny
i Johna Bobbittów
była już wcześniej tematem innych produkcji. W 2019 roku Amazon udostępnił serial dokumentalny "Lorena
", wyprodukowany przez Jordana Peele'a
, a rok później stacja Lifetime pokazała film telewizyjny "I Was Lorena Bobbitt
", przy którym Lorena
pełniła funkcję producentki wykonawczej i narratorki.
"Porządna amerykańska rodzina" - zwiastun