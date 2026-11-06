"Porządny człowiek": serial HBO z Krzysztofem Czeczotem doczeka się zagranicznego remake'u

Krzysztof Czeczot poinformował w mediach społecznościowych, że "Porządny człowiek" - serial HBO Original, którego jest współtwórcą i gwiazdą - doczeka się niemieckiego remake’u. Aktor ujawnił również, iż w planach są kolejne zagraniczne wersje jego dzieła.
"Porządny człowiek" podbija świat Czeczot
zwrócił uwagę na historyczny wymiar tego wydarzenia. "Porządny człowiek
" to pierwszy polski serial premium, który otrzyma zagraniczny remake. Główną rolę w niemieckiej wersji zagra Max Riemelt
, znany m.in. z "Sense8
". Za sześcioodcinkową produkcję odpowiada firma UFA Fiction. Projekt rozwijają Dustin Loose
i Florian Oeller
.
Oryginał zadebiutował w marcu 2025 roku na platformie Max (obecnie HBO Max). "Porządny człowiek
" to thriller psychologiczny opowiadający o Pawle (Krzysztof Czeczot
) - przykładnym mężu i ojcu oraz wysokiej klasy kardiochirurgu, pnącym się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje?
Scenariusz napisali Krzysztof Czeczot
i Marek Modzelewski
. Stanowisko reżyserki piastowała Aleksandra Terpińska
. W obsadzie znaleźli się również Magdalena Czerwińska
, Agnieszka Żulewska
, Jan Englert
, Jerzy Skolimowski
oraz Dobromir Dymecki
.
"Porządny człowiek": zwiastun