"Porządny człowiek" – recenzujemy produkcję platformy Max

Granica wytrzymałości (recenzja serialu "Porządny człowiek")

"Porządny człowiek" – zwiastun

O czym opowiada "Porządny człowiek"?

Paweł Prus ( Krzysztof Czeczot ) odnosi sukcesy w życiu zawodowym – jest szanowanym chirurgiem, który wkrótce będzie ordynatorem szpitala. Ma wszystko: dobrą pracę, piękną żonę, duży dom i drogi samochód. Szczęście nie może jednak trwać wiecznie – gdy jego syn zostaje brutalnie pobity, sytuacja wymyka się spod kontroli, a do bohatera powracają bolesne wspomnienia z dzieciństwa. Mężczyzna, nie mogąc liczyć na sprawiedliwość i będąc przytłoczonym nową sytuacją, podejmuje impulsywną i tragiczną w skutkach decyzję: porywa chłopaka, który zaatakował jego syna. Porządny człowiek " pokazuje jeden zły dzień, który potrafi wywrócić do góry nogami poukładane życie. Tytułowy mężczyzna nagle znajduje się na skraju wytrzymałości i coś w nim pęka. Nie umie poradzić sobie z emocjami buzującymi pod skórą, bo te są dla niego nowe i niezrozumiałe. Rzeczywistość przestaje być przyjaznym miejscem, w którym odnoszący sukcesy lekarz jest z każdej strony poklepywany po plecach, a staje się poligonem bitwy. Walki, jak się może wydawać, z góry przegranej, gdy mężczyzna zderza się z biurokracją szkolnej placówki, gdzie doszło do "wypadku", a na jego drodze staje matka chłopaka, zawzięta pani adwokat. W takich okolicznościach trudno zachować zimną krew nawet jeśli jest się kardiochirurgiem przyzwyczajonym do stresowych sytuacji w rodzaju operacji na otwartym sercu.Nowy polski serial dostępny na platformie streamingowej Max nieźle się zaczyna – pokazuje, jak wiele bohater ma do stracenia, a potem ustawia go na kursie kolizyjnym z rzeczywistością. Produkcja szybko jednak traci wszystkie atuty – przez nielogiczne rozwiązania fabularne, idiotyczne zachowania bohaterów i absurdalne podbijanie stawki. Trudno zawiesić niewiarę, gdy niemal każda decyzja bohatera jest głupsza od poprzedniej i scena po scenie oglądamy, jak sam kopie sobie grób. Oczywiście, "głupi" bohater to nic złego, bo takie rozwiązanie fabularne często potrafi nawet wzbudzić dodatkowe emocje – tu jednak pewna granica wiarygodności została przekroczona, nawet jeśli spróbujemy usprawiedliwić czyny postaci stresem, pod wpływem którego podejmuje ona nieracjonalne decyzje. Zamiast w napięciu śledzić dalsze losy Pawła i zastanawiać się, jak wybrnie z niełatwej sytuacji, nie wierzymy w to, co dzieje się na ekranie, przez co wszystkie jego działania tracą na znaczeniu. Nieprzekonująca jest jego relacja z porwanym chłopakiem (choć fakt, że dogaduje się z nim lepiej, niż z własnym synem, miał dramatyczny potencjał), a próba zacierania po sobie śladów przypomina wręcz szlak z okruszków Jasia i Małgosi prowadzący do chatki z piernika.Cały serial zbudowany jest na niekonsekwencji. Z jednej strony ma ciekawe założenia, ale egzekucja złożonych obietnic mu nie wychodzi. Twórcy rzucają się w wir nadmiernego komplikowania fabuły, w czym gubi się zainteresowanie. Trudno traktować poważnie bohatera, który, mając w bagażniku ogłuszonego chłopaka, w pierwszej kolejności jedzie na stację benzynową, tankuje z dystrybutora, w który wycelowana jest kamera, i kupuje podejrzane przedmioty – zestaw małego porywacza – a po wszystkim płaci kartą, żeby łatwiej go było namierzyć. Trudno uwierzyć, że ktoś – mimo szerokiej siatki znajomości i wystarczających zasobów finansowych – prosi o usunięcie kompromitujących materiałów z komputera nie doświadczonego hakera, a nastolatka. Nie sposób kibicować postaci, która teoretycznie jest najlepszym chirurgiem w kraju, a na dobrą sprawę nie potrafi nawet rozpoznać złamanej nogi i potrąconego przez samochód chłopaka bezceremonialnie wrzuca do bagażnika. Przykłady można mnożyć.Sukcesywnie wprowadzane są do fabuły kolejne problemy – te w pracy i w domu – chyba po to, żeby dodatkowo podbić dramaturgię i skomplikować sytuację bohatera. Większość z nich ukazana jest powierzchownie (jak relacja z ojcem), podana w deklaratywnym dialogu, a część z nich prowadzi donikąd (wątek nieudanej operacji nie ma absolutnie żadnego znaczenia dla kariery bohatera). Dialogi są zawieszone pomiędzy naturalnością znaną z polskich telenoweli a stylizacją na czarny kryminał ("Powiedziałem mu prawdę. Prawda potrafi zabić" podane złowieszczym szeptem to jeden z przykładów przeszarżowanego aktorstwa w wykonaniu głównego aktora). Efekt bywa często komiczny, nieszczery – czuć w tym wszystkim sztuczność. To też problem budowania postaci, które pociągnięte są grubą kreską. Kumpel-erotoman, żona-oszustka, szwagier-policjant (który nie boi się brudnej roboty), syn-diler – każdy z jedną wyrazistą cechą, ale poza nią trudno cokolwiek o nich powiedzieć, poza tym, że są scenariuszowym wytrychem mającym jeszcze bardziej namieszać w fabule.Paweł to porządny człowiek. Przykładny mąż i ojciec oraz wysokiej klasy kardiochirurg, pnący się po szczeblach kariery. Jedno niespodziewane zdarzenie wywraca jego poukładane oraz pozornie idealne życie do góry nogami. Mężczyzna zaczyna dostrzegać układy, które rządzą jego światem i zdaje sobie sprawę, że jest uwięziony w sidłach spełniania oczekiwań innych. Czy doprowadzony do absolutnego kresu wytrzymałości, nadal będzie kierował się wewnętrznym kompasem, wskazującym co dobre, a co złe, czy jednak przekroczy granice tego co moralnie akceptowalne i da się ponieść mrocznym emocjom, nie zważając na konsekwencje…?