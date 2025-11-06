Sarah Paulson jako seryjna morderczyni? Stara się o rolę w bijącym rekordy popularności serialu Netfliksa

Ryan Murphy ma grono ulubionych aktorów, których chętnie angażuje do swoich kolejnych projektów. Z pewnością należy do nich Sarah Paulson. Wszystko wskazuje na to, że niebawem zobaczymy ją w czwartym sezonie antologii "Potwór".
Sarah Paulson w 4. sezonie "Potwora". Kogo zagra?
Jak podaje Variety, Paulson
prowadzi negocjacje w sprawie występu w czwartym sezonie antologii "Potwór
". Rozmowy są już podobno bliskie zakończenia. Aktorka stara się o rolę Aileen Wuornos – seryjnej morderczyni straconej na Florydzie w 2002 roku. Jest to o tyle ciekawe, że z dotychczasowych informacji wynika, iż akcja nowych odcinków będzie się rozgrywać na przełomie XIX i XX wieku, ich bohaterką ma być bowiem Lizzie Borden – młoda kobieta, która w 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca oraz macochę. Prawdopodobnie tak jak w "Historii Eda Geina
" Murphy
planuje więc pokazać "inspirację", jaką jego bohaterka stała się dla kolejnych pokoleń zwyrodnialców.
Charlize Theron w filmie "Monster"
Wuornos doczekała się już jednej filmowej biografii – wyreżyserowanego przez Patty Jenkins
dramatu "Monster
". Wcielająca się w główną rolę Charlize Theron
została nagrodzona Oscarem.
Wspólne projekty Sarah Paulson i Ryana Murphy'ego. Zwiastun "Wszystko dozwolone"Ryan Murphy
chętnie współpracuje z Sarah Paulson
. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w większości sezonów "American Horror Story
", "American Crime Story: Zabójstwie O.J. Simpsona
", "Konflikcie
" czy "Ratched
". Aktualnie możemy ją oglądać w zrealizowanym dla platformy Hulu dramacie prawniczym "Wszystko dozwolone
". Przypominamy zwiastun: