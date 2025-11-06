Newsy Seriale Sarah Paulson jako seryjna morderczyni? Stara się o rolę w bijącym rekordy popularności serialu Netfliksa
Sarah Paulson jako seryjna morderczyni? Stara się o rolę w bijącym rekordy popularności serialu Netfliksa

Variety / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Potw%C3%B3r%22%3A+Sarah+Paulson+jako+seryjna+morderczyni+Nowe+informacje+o+4.+sezonie+hitu+Netfliksa-163796
Sarah Paulson jako seryjna morderczyni? Stara się o rolę w bijącym rekordy popularności serialu Netfliksa
źródło: Getty Images
autor: Maya Dehlin Spach
Ryan Murphy ma grono ulubionych aktorów, których chętnie angażuje do swoich kolejnych projektów. Z pewnością należy do nich Sarah Paulson. Wszystko wskazuje na to, że niebawem zobaczymy ją w czwartym sezonie antologii "Potwór".

Sarah Paulson w 4. sezonie "Potwora". Kogo zagra?


Jak podaje Variety, Paulson prowadzi negocjacje w sprawie występu w czwartym sezonie antologii "Potwór". Rozmowy są już podobno bliskie zakończenia. Aktorka stara się o rolę Aileen Wuornos – seryjnej morderczyni straconej na Florydzie w 2002 roku. Jest to o tyle ciekawe, że z dotychczasowych informacji wynika, iż akcja nowych odcinków będzie się rozgrywać na przełomie XIX i XX wieku, ich bohaterką ma być bowiem Lizzie Borden – młoda kobieta, która w 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca oraz macochę. Prawdopodobnie tak jak w "Historii Eda Geina" Murphy planuje więc pokazać "inspirację", jaką jego bohaterka stała się dla kolejnych pokoleń zwyrodnialców. 

Charlize Theron w filmie "Monster"

Wuornos doczekała się już jednej filmowej biografii – wyreżyserowanego przez Patty Jenkins dramatu "Monster". Wcielająca się w główną rolę Charlize Theron została nagrodzona Oscarem.

Wspólne projekty Sarah Paulson i Ryana Murphy'ego. Zwiastun "Wszystko dozwolone"


Ryan Murphy chętnie współpracuje z Sarah Paulson. Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w większości sezonów "American Horror Story", "American Crime Story: Zabójstwie O.J. Simpsona", "Konflikcie" czy "Ratched". Aktualnie możemy ją oglądać w zrealizowanym dla platformy Hulu dramacie prawniczym "Wszystko dozwolone". Przypominamy zwiastun: 


