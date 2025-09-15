Newsy Seriale Multimedia Najbardziej makabryczny sezon "Potwora"? Netflix pokazał zwiastun 3. serii
Netflix zaprezentował zwiastun trzeciego sezonu opartej na faktach antologii "Potwór". Bohaterem nowych odcinków będzie seryjny morderca Ed Gain grany przez Charliego Hunnama ("Synowie Anarchii", "Dżentelmeni").  

Trzeci sezon "Potworów" ma trafić na platformę Netflix już 3 października tego roku. Zapowiada się, że będzie to najbardziej wypełniona gwiazdami część kryminalnej antologii. Poza wcielającym się w Eda Geina Charliem Hunnamem, na ekranie zobaczymy bowiem m.in. Toma Hollandera ("Czas na miłość"), Laurie Metcalf ("Lady Bird"), Suzannę Son ("Red Rocket"), Vicky Krieps ("Nić widmo") oraz Olivię Williams ("Ojciec"). Showrunnerami produkcji pozostają Ryan Murphy i Ian Brennan, którzy będą pełnili także funkcje producenckie.






W trzecim sezonie serii Netflix zdecydował się opowiedzieć historię Rzeźnika z Plainfield. Ed Gein urodził się w 1906 roku. Wychowywał się w bardzo toksycznej rodzinie. Ojciec był alkoholikiem, a matka fanatyczką religijną, która wpajała synom nienawiść do kobiet, twierdząc, że są istotami upadłymi i niemoralnymi.

Kryminalna działalność Rzeźnika z Plainfield nie jest do końca znana. Policja była w stanie udowodnić mu zabicie zaledwie dwóch osób. W jego domu i okolicy znaleziono jednak liczne szczątki. Problem polegał na tym, że Ed Gein część z nich zrabował z grobów. Po aresztowaniu został poddany badaniom psychiatrycznym, które stwierdziły schizofrenię i psychopatię seksualną.





