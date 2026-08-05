Kobiety też bywają potworami. Pierwsze zdjęcia z "Historii Lizzie Borden"

"Potwory" wracają. Zobacz pierwsze zdjęcia z czwartego sezonu

Vicky Krieps jako Maggie Sullivan. Fot. Netflix

Rebecca Hall jako Abby Borden. Fot. Netflix

Oliver Spenceman jako Stephen i Charlie Hunnam jako Andrew Borden. Fot. Netflix

Skąd znamy Ellę Beatty?

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