Kobiety też bywają potworami. Pierwsze zdjęcia z "Historii Lizzie Borden"

Idzie jesień, czas na kolejny sezon antologii "Potwory". Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia z nowych odcinków, na których możemy zobaczyć m.in. Ellę Beatty (na zdjęciu wyżej), Rebeccę Hall czy Charliego Hunnama. Poznaliśmy też datę premiery.
"Potwory" wracają. Zobacz pierwsze zdjęcia z czwartego sezonu
Czwarty sezon "Potworów
" trafi na Netflix już 17 września. Nowe odcinki przybliżą historię Lizzie Borden – mieszkanki miejscowości Fall River w stanie Massachusetts, która 4 sierpnia 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca i macochę. W bohaterkę wcieli się Ella Beatty
. W obsadzie znaleźli się też Rebecki Hall
, która zagra Abby, jej macochę, Vicky Krieps
, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów, oraz Charlie Hunnam
(pamiętny Ed Gein z poprzedniego sezonu serialu). Zobaczymy go w roli Andrew Bordena, ojca Lizzie.
Vicky Krieps jako Maggie Sullivan. Fot. Netflix
Rebecca Hall jako Abby Borden. Fot. Netflix
Oliver Spenceman jako Stephen i Charlie Hunnam jako Andrew Borden. Fot. Netflix
Skąd znamy Ellę Beatty?
Wcielająca się w Lizzie Borden Ella Beatty
miała już okazję współpracować z Ryanem Murphym
przy innym jego serialu – "Konflikcie
". W jej filmografii znajdziemy też czarną komedię "Kopnęłabym cię, gdybym mogła
" oraz thriller "Act One
", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu "Tribeca".
Zobacz zwiastun "Lizzie"
"Lizzie
" zadebiutowała w 2018 roku na festiwalu Sundance. Film Craiga Williama Macneilla
skupiał się na relacji między tytułową bohaterką a zatrudnioną przez jej rodzinę służącą. Przypominamy zwiastun: