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Kobiety też bywają potworami. Pierwsze zdjęcia z "Historii Lizzie Borden"

The Hollywood Reporter / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Potw%C3%B3r%3A+Historia+Lizzie+Borden%22%3A+Ella+Beatty+i+Charlie+Hunnam+na+pierwszych+zdj%C4%99ciach+z+hitu+Netfliksa-167900
Kobiety też bywają potworami. Pierwsze zdjęcia z &quot;Historii Lizzie Borden&quot;
źródło: materialy promocyjne
Idzie jesień, czas na kolejny sezon antologii "Potwory". Netflix zaprezentował pierwsze zdjęcia z nowych odcinków, na których możemy zobaczyć m.in. Ellę Beatty (na zdjęciu wyżej), Rebeccę Hall czy Charliego Hunnama. Poznaliśmy też datę premiery. 

"Potwory" wracają. Zobacz pierwsze zdjęcia z czwartego sezonu


Czwarty sezon "Potworów" trafi na Netflix już 17 września. Nowe odcinki przybliżą historię Lizzie Borden – mieszkanki miejscowości Fall River w stanie Massachusetts, która 4 sierpnia 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca i macochę. W bohaterkę wcieli się Ella Beatty. W obsadzie znaleźli się też Rebecki Hall, która zagra Abby, jej macochę, Vicky Krieps, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów, oraz Charlie Hunnam (pamiętny Ed Gein z poprzedniego sezonu serialu). Zobaczymy go w roli Andrew Bordena, ojca Lizzie.

Vicky Krieps jako Maggie Sullivan. Fot. Netflix
Rebecca Hall jako Abby Borden. Fot. Netflix 
Oliver Spenceman jako Stephen i Charlie Hunnam jako Andrew Borden. Fot. Netflix

Skąd znamy Ellę Beatty?


Wcielająca się w Lizzie Borden Ella Beatty miała już okazję współpracować z Ryanem Murphym przy innym jego serialu – "Konflikcie". W jej filmografii znajdziemy też czarną komedię "Kopnęłabym cię, gdybym mogła" oraz thriller "Act One", który zadebiutował na tegorocznym festiwalu "Tribeca".

Zobacz zwiastun "Lizzie"


"Lizzie" zadebiutowała w 2018 roku na festiwalu Sundance. Film Craiga Williama Macneilla skupiał się na relacji między tytułową bohaterką a zatrudnioną przez jej rodzinę służącą. Przypominamy zwiastun:


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