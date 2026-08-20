Kobieta z siekierą w 4. sezonie "Potworów". Zobacz zwiastun

Zobacz zwiastun "Historii Lizzie Borden"

Ella Beatty w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix

Billie Lourd jako Emma Borden w w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix

Jessica Barden jako Nance O'Neill w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix

Joet Pollari jako John Morse w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix

Vicky Krieps jako Maggie Sullivan i Ella Beatty jako Lizzie Borden w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix

O antologii "Potwory"