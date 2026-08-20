Kobieta z siekierą w 4. sezonie "Potworów". Zobacz zwiastun

Im bliżej wrzesień, tym chętniej Netflix prezentuje materiały promujące zbliżające się premiery. Na youtube'owym kanale platformy pojawił się zwiastun czwartego sezonu realizowanej przez Ryana Murphy'ego i Iana Brennana antologii "Potwory".
Zobacz zwiastun "Historii Lizzie Borden"
Czwarty sezon "Potworów" trafi na Netflix już 17 września. Nowe odcinki przybliżą historię Lizzie Borden – mieszkanki miejscowości Fall River w stanie Massachusetts, która 4 sierpnia 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca i macochę. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun:
Jako tytułową Lizzie zobaczymy Ellę Beatty. W obsadzie znaleźli się też Rebecki Hall, która zagra Abby, jej macochę, Vicky Krieps, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów, oraz Charlie Hunnam (pamiętny Ed Gein z poprzedniego sezonu serialu). Zobaczymy go w roli Andrew Bordena, ojca Lizzie.
Przy okazji platforma zaprezentowała też serię nowych zdjęć z planu. Możecie je zobaczyć poniżej:
Ella Beatty w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Billie Lourd jako Emma Borden w w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Jessica Barden jako Nance O'Neill w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Joet Pollari jako John Morse w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Vicky Krieps jako Maggie Sullivan i Ella Beatty jako Lizzie Borden w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix