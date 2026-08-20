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Kobieta z siekierą w 4. sezonie "Potworów". Zobacz zwiastun

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Potw%C3%B3r%3A+Historia+Lizzie+Borden%22.+Netflix+pokaza%C5%82+zwiastun+nowego+serialu+Ryana+Murphy%27ego-168152
Kobieta z siekierą w 4. sezonie &quot;Potworów&quot;. Zobacz zwiastun
źródło: materialy promocyjne
Im bliżej wrzesień, tym chętniej Netflix prezentuje materiały promujące zbliżające się premiery. Na youtube'owym kanale platformy pojawił się zwiastun czwartego sezonu realizowanej przez Ryana Murphy'ego i Iana Brennana antologii "Potwory".

Zobacz zwiastun "Historii Lizzie Borden"


Czwarty sezon "Potworów" trafi na Netflix już 17 września. Nowe odcinki przybliżą historię Lizzie Borden – mieszkanki miejscowości Fall River w stanie Massachusetts, która 4 sierpnia 1892 roku za pomocą siekiery zamordowała swojego ojca i macochę. Zobaczcie pierwszy pełny zwiastun:



Jako tytułową Lizzie zobaczymy Ellę Beatty. W obsadzie znaleźli się też Rebecki Hall, która zagra Abby, jej macochę, Vicky Krieps, której przypadła rola Bridget Sullvan, służącej w domu Bordenów, oraz Charlie Hunnam (pamiętny Ed Gein z poprzedniego sezonu serialu). Zobaczymy go w roli Andrew Bordena, ojca Lizzie.

Przy okazji platforma zaprezentowała też serię nowych zdjęć z planu. Możecie je zobaczyć poniżej:

Ella Beatty w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Billie Lourd jako Emma Borden w w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Jessica Barden jako Nance O'Neill w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Joet Pollari jako John Morse w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix
Vicky Krieps jako Maggie Sullivan i Ella Beatty jako Lizzie Borden w serialu "Potwór: Historia Lizzie Borden" Fot. Netflix

O antologii "Potwory"


Opowiadająca o seryjnych mordercach antologia "Potwory" zadebiutowała w 2022 roku. Bohaterem pierwszego sezonu był Jeffrey Dahmer (dobrze znany fanom cyklu "American Horror Story" Evan Peters), czyli niesławny kanibal z Milwaukee. W kolejnych sezonach twórcy przybliżyli sprawy braci Erika i Lyle'a Menendezów (Cooper Koch i Nicholas Alexander Chavez) oraz Eda Geina (Charlie Hunnam).

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