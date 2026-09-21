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"Potwory" sezon 5: Ted Bundy czy Luigi Mangione?

CBR / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Potwory%22%3A+O+kim+opowie+sezon+5+Ted+Bundy%2C+a+mo%C5%BCe...+Luigi+Mangione-168681
&quot;Potwory&quot; sezon 5: Ted Bundy czy Luigi Mangione?
źródło: materialy promocyjne
Ledwie kilka dni temu na platformę Netflix trafił czwarty sezon serialu "Potwór". Poświęcony jest on postaci Lizzie Borden, XIX-wiecznej morderczyni, która siekierą zabiła swojego ojca oraz macochę. Ekscytacja widzów płynąca z niedawnego seansu miesza się z wątpliwością: o którym historycznym zbrodniarzu opowie kolejny sezon produkcji?

Kto będzie kolejnym "Potworem"?



Ze wstępną odpowiedzią na tę zagwozdkę przychodzi dziś portal CBR. Dziennikarze cytują niedawną wypowiedź jednego z twórców produkcji, który podzielił się skróconą listą nazwisk rozważanych do kolejnego sezonu serialu. Znajdują się na niej bardzo głośni mordercy z historii USA, w tym, jak się okazuje, także tej najnowszej. Twórcy mają bowiem rozważać między innymi postać Luigiego Mangione, 28-letniego dziś mordercy, który ciągle czeka na swój ostateczny wyrok.



Cóż, jest ich naprawdę tak wielu. Rozmawialiśmy o BTK (Dennisie Raderze). On jest fascynujący... Ted Bundy, Zabójca znad Green River (Gary Ridgway)... Zastanawialiśmy się też nad Luigim Mangione, który również jest dla nas niezwykle intrygujący – wyjawił showrunner Ian Brennan, po czym dodał:

To wszystko jest trochę skomplikowane, ponieważ większość morderców po prostu nie jest aż tak ciekawa. Ich czyny są przerażające i po prostu nie chce się na to patrzeć. Cała trudność tego serialu polega na znalezieniu takiego tematu, z którym można spędzić, powiedzmy, 10 godzin. Czymś zupełnie innym jest obejrzenie filmu i spędzenie 90 minut w czyjejś głowie, a czym innym poświęcenie na to sześciu czy siedmiu godzin – tłumaczył.

Spektrum jak widać jest więc dosyć szerokie: sięga od lat 70. XX wieku do czasów współczesnych. Niezależnie od tematu, wybór będzie krokiem w przyszłość po odległej historii postaci Lizzie Borden. Poprzednie sezony skupiały się na postaciach Eda Geina (sezon 3), braci Lyle'a i Erika Menendez (sezon 2) oraz Jeffreya Dahmera (sezon 1).

Czyją historię zobaczylibyście najchętniej w kolejnej odsłonie serialu? Koniecznie dajcie znać w komentarzu.

"Potwór": zwiastun 4. sezonu




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