"Pozłacany wiek" wraca z czwartym sezonem. Premiera 2 listopada w HBO Max

Już 2 listopada na platformie HBO Max zadebiutuje nowy sezon nominowanego do nagrody Emmy® serialu HBO Original "Pozłacany wiek". Czwarta seria produkcji stworzonej przez Juliana Fellowesa ("Downton Abbey") będzie liczyć osiem odcinków.
"Pozłacany wiek" – sezon 4. Co się wydarzy w nowych odcinkach?
W nowych odcinkach Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy zabiega o akceptację ze strony przyszłych teściów. W nowej rzeczywistości jedno pozostaje niezmienne: trzeba uważać na to, czego się pragnie.
"Pozłacany wiek" – sezon 3. Zwiastun
Na ekranie 4. sezonu wystąpią m.in.: Carrie Coon
, Christine Baranski
, Cynthia Nixon
, Morgan Spector
, Louisa Jacobson
, Denée Benton
, Taissa Farmiga
, Harry Richardson
, Blake Ritson
, Ben Ahlers
, Ashlie Atkinson
, Dylan Baker, Kelley Curran
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Twórcami serialu są Julian Fellowes
– twórca, scenarzysta i producent wykonawczy; Salli Richardson-Whitfield
– reżyserka i producentka wykonawcza; Sonja Warfield
– scenarzystka i producentka wykonawcza.