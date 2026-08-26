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"Pozłacany wiek" wraca z czwartym sezonem. Premiera 2 listopada w HBO Max

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&quot;Pozłacany wiek&quot; wraca z czwartym sezonem. Premiera 2 listopada w HBO Max
Już 2 listopada na platformie HBO Max zadebiutuje nowy sezon nominowanego do nagrody Emmy® serialu HBO Original "Pozłacany wiek". Czwarta seria produkcji stworzonej przez Juliana Fellowesa ("Downton Abbey") będzie liczyć osiem odcinków. 

"Pozłacany wiek" – sezon 4. Co się wydarzy w nowych odcinkach?



W nowych odcinkach Bertha Russell zmieniła układ sił w nowojorskim towarzystwie, płacąc za to wysoką cenę. Teraz ona i jej bliscy muszą zmierzyć się z konsekwencjami podjętych decyzji, podczas gdy Agnes van Rhijn dostrzega szansę na odzyskanie dawnej pozycji. Marian podąża własną ścieżką, a Peggy zabiega o akceptację ze strony przyszłych teściów. W nowej rzeczywistości jedno pozostaje niezmienne: trzeba uważać na to, czego się pragnie.

"Pozłacany wiek" – sezon 3. Zwiastun
Na ekranie 4. sezonu wystąpią m.in.: Carrie Coon, Christine Baranski, Cynthia Nixon, Morgan Spector, Louisa Jacobson, Denée Benton, Taissa Farmiga, Harry Richardson, Blake Ritson, Ben Ahlers, Ashlie Atkinson, Dylan Baker, Kelley Curran.

Twórcami serialu są Julian Fellowes – twórca, scenarzysta i producent wykonawczy; Salli Richardson-Whitfield – reżyserka i producentka wykonawcza; Sonja Warfield – scenarzystka i producentka wykonawcza.



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