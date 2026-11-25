Zapraszamy wszystkie Panie 1 grudnia na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego Cinema City wyświetli komedię "Poznaj swojego teścia" z Robertem De Niro, Benem Stillerem i Arianą Grande w rolach głównych. Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.
Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!
Grudniowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w grudniu znajdą się m.in. żelki Haribo. 1 grudnia o 19:00 Cinema City wyświetli film "Poznaj swojego teścia
". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: Kup Bilet "Poznaj swojego teścia" – o czym jest film?
"Poznaj swojego teścia
" to kontynuacja przebojowej franczyzy zapoczątkowanej przez film "Poznaj mojego tatę
". To już czwarta część, po wcześniejszych sequelach: "Poznaj moich rodziców
" oraz "Poznaj naszą rodzinkę
". W nowym filmie doświadczymy wielu zabawnych sytuacji związanych z relacją Grega Fockera (Ben Stiller
) z jego dziwnym teściem, Jackiem Byrnesem (Robert De Niro
), byłym agentem CIA.
Henry, syn Grega i Pam Fockerów, staje w obliczu rodzinnego chaosu, gdy postanawia poślubić silną i niezależną kobietę, która na pierwszy rzut oka wydaje się do niego nie pasować. W grudniu partnerami wydarzenia są takie marki jak:
• F’ALKO
• BNP Paribas
• Douglas
• T-Mobile
• Lotto
• MAU
• Haribo
Informacja sponsorowana