Newsy Filmy "Prawdziwa jazda 3" ze starą ekipą? Ice Cube i Kevin Hart powrócą na ekranie
Filmy

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Prawdziwa+jazda+3%22+ze+star%C4%85+ekip%C4%85+Ice+Cube+i+Kevin+Hart+powr%C3%B3c%C4%85+na+ekranie-166051
Wszystko wskazuje na to, że "Prawdziwa jazda 3" ma szansę powstać. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji, ale wygląda na to, że są z nim związane najważniejsze osoby – na ekranie powrócą Ice Cube i Kevin Hart, a za kamerą może ponownie stanąć Tim Story. Produkcją zajmuje się Will Packer.

To będzie "Prawdziwa jazda 3"?


Wiadomo również, że za scenariusz "Ride Along 3" odpowiada Daniel Gold (nadchodzące "Tough Guys" z Ryanem Goslingiem i Willem Ferrellem). Co ciekawe, choć twórcy od dawna chcieli zrobić trzecią część, przez lata nie mogli się dogadać co do pomysłu. Dopiero nowa koncepcja Golda – na razie trzymana w tajemnicy – sprawiła, że wszyscy zaczęli mówić jednym głosem.


Timing jest całkiem niezły. Hollywood znów stawia na komedie akcji, a sukces powrotów takich marek jak "Bad Boys" to potwierdza. Do tego dochodzi nostalgia – od "Prawdziwej jazdy 2" minęło już 10 lat.

Dla przypomnienia: seria opowiada o nieogarniętym ochroniarzu i twardym policjancie, którzy razem pakują się w coraz większe kłopoty – najpierw w Atlancie, potem w Miami. 

"Prawdziwa jazda" – zwiastun





Ride Along 3  (2026)

 Ride Along 3

Prawdziwa jazda  (2014)

 Prawdziwa jazda

Prawdziwa jazda 2  (2016)

 Prawdziwa jazda 2

Najnowsze Newsy

Filmy Multimedia

Nicolas Cage na pierwszym zdjęciu z filmu "Pan życia i śmierci 2"

Filmy

Gwiazda "Wielkiego Marty'ego" w nowych "X-Men"?

Filmy Box office

"Mortal Kombat II" odniesie sukces? Pierwsze prognozy

Filmy

"Michael" spodobał się widzom? Są pierwsze komentarze

5 komentarzy
Filmy

James Bond. 22-latek nowym faworytem do roli

18 komentarzy
Filmy Wideo

Oto bohaterowie nowych "Igrzysk śmierci"

5 komentarzy
Seriale Rankingi Filmy

Welon, krew i trampki. Te ekranowe panny młode na długo zostają w pamięci

5 komentarzy