"Prawdziwa jazda 3" ze starą ekipą? Ice Cube i Kevin Hart powrócą na ekranie

Wszystko wskazuje na to, że "Prawdziwa jazda 3" ma szansę powstać. Projekt znajduje się na bardzo wczesnym etapie produkcji, ale wygląda na to, że są z nim związane najważniejsze osoby – na ekranie powrócą Ice Cube i Kevin Hart, a za kamerą może ponownie stanąć Tim Story. Produkcją zajmuje się Will Packer.
Wiadomo również, że za scenariusz "Ride Along 3
" odpowiada Daniel Gold (nadchodzące "Tough Guys
" z Ryanem Goslingiem
i Willem Ferrellem
). Co ciekawe, choć twórcy od dawna chcieli zrobić trzecią część, przez lata nie mogli się dogadać co do pomysłu. Dopiero nowa koncepcja Golda – na razie trzymana w tajemnicy – sprawiła, że wszyscy zaczęli mówić jednym głosem.
Timing jest całkiem niezły. Hollywood znów stawia na komedie akcji, a sukces powrotów takich marek jak "Bad Boys
" to potwierdza. Do tego dochodzi nostalgia – od "Prawdziwej jazdy 2
" minęło już 10 lat.
Dla przypomnienia: seria opowiada o nieogarniętym ochroniarzu i twardym policjancie, którzy razem pakują się w coraz większe kłopoty – najpierw w Atlancie, potem w Miami.