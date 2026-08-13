Netflix zapowiada spin-off "Prawnika z lincolna". Cobie Smulders w roli głównej

Netflix zapowiedział wprawdzie koniec "Prawnika z lincolna", ale nie oznacza to pożegnania z bohaterami. Jak podaje Deadline, w planach jest już spin-off.
Spin-off "Prawnika z lincolna" w drodze
Bohaterką niemającego jeszcze tytułu serialu będzie grana przez Cobie Smulders
(na zdjęciu niżej) Atremisia "Emi" Finch, przyrodnia siostra Mickeya Hallera. Bohaterka zadebiutowała w finałowym odcinku czwartego sezonu i ma powrócić w kolejnym sezonie, którego premiera została zapowiedziana na przyszły rok. Opowiadający o jej losach spin-off jest aktualnie na wczesnym etapie rozwoju. Nad scenariuszem pracuje Ted Humphrey
, który dzielił stanowisko showrunnera "Prawnika…
" z Davidem E. Kelleyem
, oraz Dailyn Rodriguez
i Matthew J. Lieberman
.
Getty Images © Olga Onate
Piąty sezon "Prawnika…
" będzie adaptacją książki "Resurrection Walk" – 38. tomu cyklu autorstwa Michaela Connelly'ego
, który w Stanach Zjednoczonych ukazał się w 2023 roku.
Pojawienie się Emi – siostry, o której istnieniu nie miał pojęcia – wywróciło życie Mickeya Hallera do góry nogami. Zwraca się ona do bohatera o pomoc w uwolnieniu niesłusznie skazanej kobiety. Haller podejmuje się zadania. Gdy odkrywa niebezpieczną sieć korupcji i kłamstw, musi zmierzyć się z dziedzictwem swojej rodziny. Jednocześnie Lorna, Izzy i Cicsco podejmują się własnych ambitnych wyzwań.
Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Prawnika z lincolna"
Czwarty sezon "Prawnika z lincolna
" trafił na Netflix w lutym tego roku. Wcielającemu się w tytułową rolę Manuelowi Garcii Rulfo partnerowali m.in. Becki Newton
, Angus Sampson
i Jazz Raycole
. Przypominamy zwiastun: