Newsy Seriale Netflix zapowiada spin-off "Prawnika z lincolna". Cobie Smulders w roli głównej
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Netflix zapowiada spin-off "Prawnika z lincolna". Cobie Smulders w roli głównej

Variety / autor: /
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Netflix zapowiada spin-off &quot;Prawnika z lincolna&quot;. Cobie Smulders w roli głównej
źródło: materialy promocyjne
Netflix zapowiedział wprawdzie koniec "Prawnika z lincolna", ale nie oznacza to pożegnania z bohaterami. Jak podaje Deadline, w planach jest już spin-off.

Spin-off "Prawnika z lincolna" w drodze


Bohaterką niemającego jeszcze tytułu serialu będzie grana przez Cobie Smulders (na zdjęciu niżej) Atremisia "Emi" Finch, przyrodnia siostra Mickeya Hallera. Bohaterka zadebiutowała w finałowym odcinku czwartego sezonu i ma powrócić w kolejnym sezonie, którego premiera została zapowiedziana na przyszły rok. Opowiadający o jej losach spin-off jest aktualnie na wczesnym etapie rozwoju. Nad scenariuszem pracuje Ted Humphrey, który dzielił stanowisko showrunnera "Prawnika…" z Davidem E. Kelleyem, oraz Dailyn Rodriguez i Matthew J. Lieberman.

GettyImages-2258812838.jpg Getty Images © Olga Onate

Piąty sezon "Prawnika…" będzie adaptacją książki "Resurrection Walk" – 38. tomu cyklu autorstwa Michaela Connelly'ego, który w Stanach Zjednoczonych ukazał się w 2023 roku. 

Pojawienie się Emi – siostry, o której istnieniu nie miał pojęcia – wywróciło życie Mickeya Hallera do góry nogami. Zwraca się ona do bohatera o pomoc w uwolnieniu niesłusznie skazanej kobiety. Haller podejmuje się zadania. Gdy odkrywa niebezpieczną sieć korupcji i kłamstw, musi zmierzyć się z dziedzictwem swojej rodziny. Jednocześnie Lorna, Izzy i Cicsco podejmują się własnych ambitnych wyzwań.

Zobacz zwiastun czwartego sezonu "Prawnika z lincolna"


Czwarty sezon "Prawnika z lincolna" trafił na Netflix w lutym tego roku. Wcielającemu się w tytułową rolę Manuelowi Garcii Rulfo partnerowali m.in. Becki Newton, Angus Sampson i Jazz Raycole. Przypominamy zwiastun: 


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