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"Prawo bestii": Serial o ustawie o bestiach w drodze na Netflix

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https://www.filmweb.pl/news/%22Prawo+bestii%22%3A+Grochowska%2C+%C5%BBulewska+i+Pawlik+w+nowym+serialu+Netfliksa-168235
&quot;Prawo bestii&quot;: Serial o ustawie o bestiach w drodze na Netflix
źródło: materialy promocyjne
"Prawo bestii", nowy czteroodcinkowy serial w reżyserii Kaspra Bajona, to dramat o granicach sprawiedliwości i przyjaźni. W 1988 roku sprawa seryjnych zabójstw dzieci dzieli dwie przyjaciółki. Dwadzieścia pięć lat później, gdy skazany ma wyjść na wolność, obie kobiety muszą skonfrontować się z konsekwencjami wyborów z przeszłości. Serial inspirowany jest prawdziwymi wydarzeniami, które doprowadziły do powstania tak zwanej ustawy o bestiach.

Fot. J. Sosiński

W 1988 roku Polską wstrząsa zabójstwo czterech chłopców. Major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska) prowadzi śledztwo w sprawie, a jej przyjaciółka, psychiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), ma ocenić poczytalność podejrzanego Mariusza Trynkiewicza (Michał Pawlik). Pod presją czasu i systemu, który nie zostawia miejsca na wątpliwości, kobiety podejmują decyzję, która kończy ich przyjaźń i wpływa na resztę ich życia

W 2014 roku skazanemu kończy się wyrok. Anna, dziś urzędniczka państwowa, i Agnieszka, uznana ekspertka w dziedzinie psychiatrii, kolejny raz muszą stawić czoła sprawie, która je kiedyś poróżniła i ponownie zmierzyć się z pytaniem: jak chronić społeczeństwo, nie rezygnując z zasad państwa prawa?

Fot. J. Sosiński
Fot. J. Sosiński

Ta historia, choć inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy reprezentując państwo i jego instytucje, stają przed bardzo trudnymi wyborami. O tym, co dzieje się, kiedy prawo, poczucie sprawiedliwości i potrzeba bezpieczeństwa nie dają się pogodzić – mówi Kasper Bajon, reżyser i współscenarzysta serialu.

Premiera "Prawa bestii" zaplanowana jest na 18 listopada. 

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