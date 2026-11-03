Tą sprawą żyła cała Polska. Zwiastun "Prawa bestii"

Serial "Prawo bestii" – historia Mariusza Trynkiewicza, którego odrażające zbrodnie przyczyniły się do powstania ustawy mającej odizolować jego i jemu podobnych nawet po odbyciu wyroku – zmierza na Netflix. Streamingowy gigant zaprezentował pierwszy zwiastun.
Zobacz zwiastun serialu "Prawo bestii"
Czteroodcinkowe "Prawo bestii
" trafi na Netflix już 18 listopada. W rolach głównych Agnieszka Grochowska
, Agnieszka Żulewska
i Michał Pawlik
. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:
W 1988 roku Polską wstrząsa zabójstwo czterech chłopców. Major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska
) prowadzi śledztwo w sprawie, a jej przyjaciółka, psychiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska
), ma ocenić poczytalność podejrzanego Mariusza Trynkiewicza (Michał Pawlik
). Pod presją czasu i systemu, który nie zostawia miejsca na wątpliwości, kobiety podejmują decyzję, która kończy ich przyjaźń i wpływa na resztę ich życia.
W 2014 roku skazanemu kończy się wyrok. Anna, dziś urzędniczka państwowa, i Agnieszka, uznana ekspertka w dziedzinie psychiatrii, kolejny raz muszą stawić czoła sprawie, która je kiedyś poróżniła i ponownie zmierzyć się z pytaniem: jak chronić społeczeństwo, nie rezygnując z zasad państwa prawa?
Agnieszka Żulewska i Agnieszka Grochowska w serialu "Prawo bestii". Fot. Neflix / J. SosińskiTa historia, choć inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy, reprezentując państwo i jego instytucje, stają przed bardzo trudnymi wyborami. O tym, co dzieje się, kiedy prawo, poczucie sprawiedliwości i potrzeba bezpieczeństwa nie dają się pogodzić
– mówi Kasper Bajon
, reżyser i współscenarzysta serialu.