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Tą sprawą żyła cała Polska. Zwiastun "Prawa bestii"

youtube.com / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Prawo+bestii%22%3A+Netflix+pokaza%C5%82+zwiastun+serialu+o+sprawie+Mariusza+Trynkiewicza-169471
Tą sprawą żyła cała Polska. Zwiastun &quot;Prawa bestii&quot;
źródło: materialy promocyjne
autor: J.Sosinski
Serial "Prawo bestii" – historia Mariusza Trynkiewicza, którego odrażające zbrodnie przyczyniły się do powstania ustawy mającej odizolować jego i jemu podobnych nawet po odbyciu wyroku – zmierza na Netflix. Streamingowy gigant zaprezentował pierwszy zwiastun.

Zobacz zwiastun serialu "Prawo bestii"


Czteroodcinkowe "Prawo bestii" trafi na Netflix już 18 listopada. W rolach głównych Agnieszka Grochowska, Agnieszka Żulewska i Michał Pawlik. Krótkie wideo prezentujemy poniżej:



W 1988 roku Polską wstrząsa zabójstwo czterech chłopców. Major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska) prowadzi śledztwo w sprawie, a jej przyjaciółka, psychiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), ma ocenić poczytalność podejrzanego Mariusza Trynkiewicza (Michał Pawlik). Pod presją czasu i systemu, który nie zostawia miejsca na wątpliwości, kobiety podejmują decyzję, która kończy ich przyjaźń i wpływa na resztę ich życia. 

W 2014 roku skazanemu kończy się wyrok. Anna, dziś urzędniczka państwowa, i Agnieszka, uznana ekspertka w dziedzinie psychiatrii, kolejny raz muszą stawić czoła sprawie, która je kiedyś poróżniła i ponownie zmierzyć się z pytaniem: jak chronić społeczeństwo, nie rezygnując z zasad państwa prawa?

Agnieszka Żulewska i Agnieszka Grochowska w serialu "Prawo bestii". Fot. Neflix / J. Sosiński

Ta historia, choć inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy, reprezentując państwo i jego instytucje, stają przed bardzo trudnymi wyborami. O tym, co dzieje się, kiedy prawo, poczucie sprawiedliwości i potrzeba bezpieczeństwa nie dają się pogodzić – mówi Kasper Bajon, reżyser i współscenarzysta serialu.


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