"Predator: Strefa zagrożenia". Jak poradził sobie na VOD? Są wyniki

12 lutego na platformie Hulu (Disney+) zadebiutował film "Predator: Strefa zagrożenia". Czy widowiska Dana Trachtenberga odniosło sukces? Disney zna odpowiedź i właśnie podzielił się nią z fanami. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
Miliony osób obejrzało widowisko "Predator: Strefa zagrożenia"
Przypomnijmy, że "Predator: Strefa zagrożenia"
był wielkim hitem kinowym. A w każdym razie wielkim hitem, jeśli chodzi o filmy o Predatorze
. Obraz zarobił bowiem ponad 184 mln dolarów. To najlepszy wynik w historii serii.
Należało się więc spodziewać, że debiut na streamingu również będzie udany. I rzeczywiście. Disney twierdzi, że w ciągu pierwszych pięciu dniu dostępu "Predatora: Strefy zagrożenia"
na platformie Hulu, widowisko zostało obejrzane już 9 milionów razy. To nowy rekord oglądalności.
Co ciekawe, poprzedni należał do filmu "Predator: Prey"
, który w 2022 roku debiutował na platformie jako jej exclusive. "Predator: Strefa zagrożenia"
to trzeci film w uniwersum Predatora
, który wyreżyserował Dan Trachtenberg
. Dwa poprzednie miały jednak premierę w streamingu.
Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi
) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning
). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.
Oceniamy film "Predator: Strefa zagrożenia"