Newsy Filmy "Predator: Strefa zagrożenia". Jak poradził sobie na VOD? Są wyniki
"Predator: Strefa zagrożenia". Jak poradził sobie na VOD? Są wyniki

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Predator%3A+Strefa+zagro%C5%BCenia%22+wielkim+hitem+platformy+Hulu.+Takich+wynik%C3%B3w+nie+by%C5%82o+od+4+lat-165262
&quot;Predator: Strefa zagrożenia&quot;. Jak poradził sobie na VOD? Są wyniki
12 lutego na platformie Hulu (Disney+) zadebiutował film "Predator: Strefa zagrożenia". Czy widowiska Dana Trachtenberga odniosło sukces? Disney zna odpowiedź i właśnie podzielił się nią z fanami.


Miliony osób obejrzało widowisko "Predator: Strefa zagrożenia"



Przypomnijmy, że "Predator: Strefa zagrożenia" był wielkim hitem kinowym. A w każdym razie wielkim hitem, jeśli chodzi o filmy o Predatorze. Obraz zarobił bowiem ponad 184 mln dolarów. To najlepszy wynik w historii serii.

Należało się więc spodziewać, że debiut na streamingu również będzie udany. I rzeczywiście. Disney twierdzi, że w ciągu pierwszych pięciu dniu dostępu "Predatora: Strefy zagrożenia" na platformie Hulu, widowisko zostało obejrzane już 9 milionów razy. To nowy rekord oglądalności. Co ciekawe, poprzedni należał do filmu "Predator: Prey", który w 2022 roku debiutował na platformie jako jej exclusive.


"Predator: Strefa zagrożenia" to trzeci film w uniwersum Predatora, który wyreżyserował Dan Trachtenberg. Dwa poprzednie miały jednak premierę w streamingu.

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy. 

Oceniamy film "Predator: Strefa zagrożenia"



