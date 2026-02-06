"Predator: Strefa zagrożenia" wreszcie w ramach subskrypcji Disney+

Fani Predatora mają powody do radości. Ci, którzy posiadają subskrypcję Disney+, jeszcze przed walentynkami będą mogli obejrzeć bez dodatkowych opłat widowisko "Predator: Strefa zagrożenia".
"Predator: Strefa zagrożenia" w końcu w ofercie Disney+ "Predator: Strefa zagrożenia"
to najbardziej kasowa część cyklu (bez uwzględnienia inflacji). Film trafił do kin na początku listopada i zarobił globalnie ponad 184 mln dolarów.
Na początku stycznia "Predator: Strefa zagrożenia"
pojawił się w ofercie wypożyczenia lub kupna wersji cyfrowej platform streamingowych. Teraz znamy datę premiery na Disney+ w ramach abonamentu. Nastąpi to już 12 lutego.
"Predator: Strefa zagrożenia"
to trzeci film w uniwersum Predatora
, który wyreżyserował Dan Trachtenberg
. Dwa poprzednie miały jednak premierę w streamingu.
Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi
) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning
). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy.
