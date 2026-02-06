Newsy Filmy "Predator: Strefa zagrożenia" wreszcie w ramach subskrypcji Disney+
"Predator: Strefa zagrożenia" wreszcie w ramach subskrypcji Disney+

Fani Predatora mają powody do radości. Ci, którzy posiadają subskrypcję Disney+, jeszcze przed walentynkami będą mogli obejrzeć bez dodatkowych opłat widowisko "Predator: Strefa zagrożenia".

"Predator: Strefa zagrożenia" to najbardziej kasowa część cyklu (bez uwzględnienia inflacji). Film trafił do kin na początku listopada i zarobił globalnie ponad 184 mln dolarów.

Na początku stycznia "Predator: Strefa zagrożenia" pojawił się w ofercie wypożyczenia lub kupna wersji cyfrowej platform streamingowych. Teraz znamy datę premiery na Disney+ w ramach abonamentu. Nastąpi to już 12 lutego.


"Predator: Strefa zagrożenia" to trzeci film w uniwersum Predatora, który wyreżyserował Dan Trachtenberg. Dwa poprzednie miały jednak premierę w streamingu.

Przyszłość. Odległa planeta. Wyklęty przez własny klan młody Predator (Dimitrius Schuster-Koloamatangi) zostaje wystawiony na ekstremalnie niebezpieczną próbę. Jego jedyną nadzieją na przetrwanie okazuje się zaskakujący sojusz z tajemniczą Thią (Elle Fanning). Razem wyruszają w podróż, która prowadzi ich do starcia z wrogiem godnym prawdziwego łowcy. 

