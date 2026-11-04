Jonathan Rhys Meyers w wampirycznym romansie

Jonathan Rhys Meyers zagra w wampirycznym romansie "Pretty Kill Machine". Projekt zostanie zaprezentowany podczas zbliżającego się American Film Market.
Co wiemy o "Pretty Kill Machine"?
Akcja "Pretty Kill Machine
" rozgrywa się w okolicach kalifornijskiej miejscowości Joshua Tree. Śledzimy losy Vee – nadprzyrodzonej, pradawnej istoty. Vee ciągle przemieszcza się między eleganckim hotelem a pustynną kryjówką w postaci przeszklonego, wypełnionego lustrami domu, w którym żywi się krwią oraz ludzkimi duszami. Gdy po raz pierwszy w życiu się zakochuje, okazuje się, że uczucie to może zagrozić jej wielowiekowej egzystencji.
Kadr z serialu "Dracula" (2013)
Na tym etapie nie wiadomo, kto jeszcze znajdzie się w obsadzie; Deadline nie podaje też, kiedy ruszą prace na planie. Film wyreżyseruje Matthew David Wilder
, który będzie pracował na podstawie własnego scenariusza. Wśród producentów znaleźli się David Hillary
oraz Yariv Lerner
.
Skąd znamy Jonathana Rhysa Meyersa?Jonathan Rhys Meyers
najlepiej znany jest z roli króla Henryka VIII w "Dynastii Tudorów
"; mogliśmy go też oglądać w serialach "Dracula
" i "Wikingowie
". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Idol
", "Tytus Andronikus
", "Podkręć jak Beckham
", "Vanity Fair. Targowisko próżności
", "Mission: Impossible III"
, "Albert Nobbs
" czy "Dary Anioła: Miasto kości
". W tym roku na ekrany trafiły dwa filmy z jego udziałem: akcyjniak sci-fi "Viper
" oraz horror / kryminał "The Room Below
". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. horror sci-fi "Eyes in the Trees
".
Zobacz zwiastun serialu "Dracula" Jonathan Rhys Meyers
wcielił się w Draculę w serialowej adaptacji powieści Brama Stokera
z 2013 roku. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Katie McGrath
, Jessica de Gouw
, Nonso Anozie
i Thomas Kretschmann
. Przypominamy zwiastun: