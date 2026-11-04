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Jonathan Rhys Meyers w wampirycznym romansie

Deadline / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Pretty+Kill+Machine%22%3A+Jonathan+Rhys+Meyers+w+wampirycznym+romansie-169489
Jonathan Rhys Meyers w wampirycznym romansie
źródło: Getty Images
autor: Vittorio Zunino Celotto
Jonathan Rhys Meyers zagra w wampirycznym romansie "Pretty Kill Machine". Projekt zostanie zaprezentowany podczas zbliżającego się American Film Market.

Co wiemy o "Pretty Kill Machine"?


Akcja "Pretty Kill Machine" rozgrywa się w okolicach kalifornijskiej miejscowości Joshua Tree. Śledzimy losy Vee – nadprzyrodzonej, pradawnej istoty. Vee ciągle przemieszcza się między eleganckim hotelem a pustynną kryjówką w postaci przeszklonego, wypełnionego lustrami domu, w którym żywi się krwią oraz ludzkimi duszami. Gdy po raz pierwszy w życiu się zakochuje, okazuje się, że uczucie to może zagrozić jej wielowiekowej egzystencji.

Kadr z serialu "Dracula" (2013)

Na tym etapie nie wiadomo, kto jeszcze znajdzie się w obsadzie; Deadline nie podaje też, kiedy ruszą prace na planie. Film wyreżyseruje Matthew David Wilder, który będzie pracował na podstawie własnego scenariusza. Wśród producentów znaleźli się David Hillary oraz Yariv Lerner.

Skąd znamy Jonathana Rhysa Meyersa?


Jonathan Rhys Meyers najlepiej znany jest z roli króla Henryka VIII w "Dynastii Tudorów"; mogliśmy go też oglądać w serialach "Dracula" i "Wikingowie". W jego filmografii znajdziemy też takie tytuły jak "Idol", "Tytus Andronikus", "Podkręć jak Beckham", "Vanity Fair. Targowisko próżności", "Mission: Impossible III", "Albert Nobbs" czy "Dary Anioła: Miasto kości". W tym roku na ekrany trafiły dwa filmy z jego udziałem: akcyjniak sci-fi "Viper" oraz horror / kryminał "The Room Below". Wśród zbliżających się projektów z jego udziałem znajdziemy m.in. horror sci-fi "Eyes in the Trees".

Zobacz zwiastun serialu "Dracula"

 
Jonathan Rhys Meyers wcielił się w Draculę w serialowej adaptacji powieści Brama Stokera z 2013 roku. W pozostałych rolach wystąpili m.in. Katie McGrath, Jessica de Gouw, Nonso Anozie i Thomas Kretschmann. Przypominamy zwiastun:


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