Newsy Pattinson zdemaskuje predatora? Niepokojący teaser thrillera
Wśród zbliżających się projektów z udziałem Roberta Pattinsona znajdziemy m.in. "Primetime" – thriller zainspirowany popularnym programem "To Catch a Predator". Odpowiedzialne za produkcję studio A24 zaprezentowało właśnie pierwszy teaser.

Fenomen "To Catch a Predator". Film o kontrowersyjnym programie w drodze


Prowadzony przez Chrisa Hansena program "To Catch a Predator" zadebiutował na antenie NBC 11 listopada 2004 roku. Gospodarz, w którego w "Primetime" wciela się Robert Pattinson, za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn próbujących uwodzić młode dziewczęta i chłopców. Show został zdjęty z anteny w atmosferze skandalu po tym, gdy jeden z jego bohaterów – Bill Conradt, zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Rockwall w stanie Teksas – popełnił samobójstwo. Ostatni odcinek wyemitowano 28 grudnia 2007 roku.

W ubiegłym roku na festiwalu Sundance zadebiutował wyreżyserowany przez Davida Osita dokument "Drapieżnicy". Autor badał w nim wątpliwe kwestie etyczne związane z produkcją programu Hansena

Co mogłoby się stać, gdyby mnie tu nie było? Sam widzisz, jak to wygląda, prawda? Koniec końców mężczyzna musi ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje. Zgadzasz się? – słyszymy w teaserze. Materiał wideo prezentujemy poniżej: 



Film wyreżyserował Lance Oppenheim, który pracował na podstawie scenariusza Ajona Singa. W obsadzie poza Pattinsonem znaleźli się też m.in. Merritt Wever, Skyler Gisondo i Phoebe Bridgers. Data premiery nie została jeszcze ustalona. 

