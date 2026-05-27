Pattinson zdemaskuje predatora? Niepokojący teaser thrillera

Wśród zbliżających się projektów z udziałem Roberta Pattinsona znajdziemy m.in. "Primetime" – thriller zainspirowany popularnym programem "To Catch a Predator". Odpowiedzialne za produkcję studio A24 zaprezentowało właśnie pierwszy teaser.
Fenomen "To Catch a Predator". Film o kontrowersyjnym programie w drodze
Prowadzony przez Chrisa Hansena
program "To Catch a Predator" zadebiutował na antenie NBC 11 listopada 2004 roku. Gospodarz, w którego w "Primetime
" wciela się Robert Pattinson
, za pomocą ukrytej kamery demaskował dorosłych mężczyzn próbujących uwodzić młode dziewczęta i chłopców. Show został zdjęty z anteny w atmosferze skandalu po tym, gdy jeden z jego bohaterów – Bill Conradt, zastępca prokuratora okręgowego hrabstwa Rockwall w stanie Teksas – popełnił samobójstwo. Ostatni odcinek wyemitowano 28 grudnia 2007 roku.
Getty Images © Jason Mendez
Chris Hansen w 2024 roku
W ubiegłym roku na festiwalu Sundance zadebiutował wyreżyserowany przez Davida Osita
dokument "Drapieżnicy
". Autor badał w nim wątpliwe kwestie etyczne związane z produkcją programu Hansena
Zobacz teaser "Primetime"Co mogłoby się stać, gdyby mnie tu nie było? Sam widzisz, jak to wygląda, prawda? Koniec końców mężczyzna musi ponieść odpowiedzialność za swoje decyzje. Zgadzasz się?
– słyszymy w teaserze. Materiał wideo prezentujemy poniżej:
Film wyreżyserował Lance Oppenheim
, który pracował na podstawie scenariusza Ajona Singa. W obsadzie poza Pattinsonem znaleźli się też m.in. Merritt Wever
, Skyler Gisondo
i Phoebe Bridgers
. Data premiery nie została jeszcze ustalona.