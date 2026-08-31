Co dalej z sequelem "Priscilli, królowej pustyni"? Guy Pearce odpowiada

Po śmierci Terence'a Stampa w zeszłym roku dalsza przyszłość sequela "Priscilli" stanęła pod sporym znakiem zapytania. O niepewności dotyczącej dalszej realizacji filmu mówił nawet jego reżyser, Stephan Elliott. Ostatnie miesiące musiały jednak zbudować na nowo twórcze przekonanie w szeregach ekipy oraz obsady. Guy Pearce potwierdził bowiem zbliżającą się realizację produkcji, jak i bardzo przybliżony termin nadchodzących zdjęć.
Co dalej z filmem "Priscilla, królowa pustyni 2"?
Projekt sequela "Priscilli
" od kilku lat przechodzi ogromne turbulencje. Po dekadzie wytężonej pracy koncepcyjnej, produkcję zaskoczyła pandemia COVID-19. Później, z uwagi na niepokój o stan zdrowia Terence'a Stampa
, postanowiono nakręcić sceny z jego udziałem jako pierwsze. Jego śmierć w sierpniu zeszłego roku wstrzymała prace i zmusiła ekipę do zastanowienia się nad dalszym kierunkiem projektu. Mówiąc wprost: mamy Terence’a w roli Bernadette. Teraz chodzi tylko o to, jak technicznie to złożyć. Ale nie jesteśmy pierwszym filmem w historii, który przez to przechodzi. Powiedziałem naszym producentom: "Potrzebuję trochę oddechu. Wymyślimy, co z tym zrobić". Wiesz, on istnieje jako Bernadette – i musimy tylko sprawić, by to działało. Pytanie brzmi: Czy ludzie chcą to zobaczyć? Pewna część mnie myśli jednak, że tak. Oddał tej roli ostatnie miesiące życia, dał z siebie wszystko. Myślę, że ludzie będą chcieli to obejrzeć. To trudne... naprawdę trudne. [...]. Ale ponad wszystko – to będzie on. On jest w filmie. W kostiumie. Wypowiada własne kwestie
– mówił reżyser we wrześniu zeszłego roku.
Od tego czasu minął prawie rok, w trakcie którego Stephan Elliott
musiał wymyślić, w jaki sposób kształt "Priscilli 2"
będzie ewoluował. Wnioskujemy to z niedawnej wypowiedzi Guya Pearce'a
, jednej z głównych gwiazd zarówno oryginalnej "Priscilli
", jak i zbliżającego się sequela. W programie Good Morning America aktor zdawkowo zapewnił o planach realizacji filmu, podając bardzo przybliżony harmonogram produkcji. No cóż, sequel... co mamy teraz, rok 2026? W takim razie najpewniej nakręcimy go w 2027, a na ekrany wejdzie w 2028
– powiedział w rozmowie Pearce.
Choć reżyser pilnie strzeże szczegółów fabularnych opracowywanej kontynuacji "Priscilli
", wiemy, że film będzie mierzył się z tematem starzenia osób queerowych. Tym samym Elliott
będzie starał się stanąć pod prąd tendencjom kina LGBT+, rzadko czyniącego ze swoich głównych bohaterów osoby starsze. To film nietypowy, opowiadający o starości. Bardzo wzruszający. Zawarłem w nim wiele doświadczeń z ostatnich lat spędzonych z Terencem. Pisałem o tym, jak to jest starzeć się i być gejem czy osobą trans – to temat, którego wcześniej nie eksplorowano –
powiedział Elliott
.
"Ostatnia noc w Soho – zwiastun ostatniego filmu z udziałem Terence'a Stampa