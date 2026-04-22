Rocky z "Projektu Hail Mary" w wyścigu po Oscara? James Ortiz spełnia kryteria

Czy Rocky z "Projektu Hail Mary" powalczy o Oscara? Niewykluczone - i to nie tylko w kategorii technicznej. Variety poinformowało, że studio Amazon MGM Studios planuje zgłosić występ Jamesa Ortiza - aktora i mistrza sztuki lalkarskiej - do rywalizacji o statuetkę w kategorii dla aktora drugoplanowego.
James Ortiz idzie po Oscara?
Getty Images © Jason Mendez
Rocky, stworzony dzięki połączeniu efektów praktycznych i pracy głosowej, po premierze stał się jednym z najczęściej omawianych elementów filmu, w którym występuje Ryan Gosling
. Pojawia się jednak pytanie: czy tak nietypowa rola może konkurować z tradycyjnymi aktorskimi kreacjami? Zgodnie z obowiązującymi zasadami Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, występ Ortiza kwalifikuje się do rozważenia w kategoriach aktorskich.
Nie wszystkie nagrody są jednak równie otwarte - np. Złote Globy
nie przewidują takiej możliwości.
Eksperci zwracają uwagę, że kapituła przyznająca Oscary
ma dodatkowe narzędzie do wyróżniania takich osiągnięć - tzw. Nagrodę Akademii za osiągnięcie specjalne
, przyznawaną za przełomowe dokonania, które nie mieszczą się w standardowych kategoriach. Ostatni raz nagroda ta trafiła do twórców oryginalnego "Toy Story
".
Sam Ortiz
podkreśla, że dla niego kluczowe jest oddanie emocji postaci, niezależnie od formy. Jak stwierdził: Chodzi o serce bohatera i to, co próbuje przekazać.
Okaże się, czy aktor powalczy o Oscara. W 2027 roku rozdanie nagród odbędzie się 14 marca.
"Projekt Hail Mary" - zwiastun