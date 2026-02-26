Newsy Filmy Pierwsze reakcje na "Projekt Hail Mary". Jeden z najlepszych filmów SF XXI wieku?
Pierwsze reakcje na "Projekt Hail Mary". Jeden z najlepszych filmów SF XXI wieku?

Wielkimi krokami zbliża się premiera filmu science fiction "Projekt Hail Mary" na podstawie powieści Andy'ego Weira. Pierwsi widzowie mieli już okazję zobaczyć widowisko z Ryanem Goslingiem i teraz dzielą się swoimi wrażeniami. A te są bardzo pozytywne.


Zachwyty nad "Projekt Hail Mary"




Film Phila Lorda i Christophera Millera ("Lego: Przygoda") opowiada historię nauczyciel i biologa molekularnego Rylanda Grace'a, który budzi się na statku kosmicznym oddalonym lata świetlne od Ziemi, nie pamiętając, kim jest ani jak się znalazł poza planetą/ Powoli zaczyna przypomianać sobie cel misji: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca.

W opiniach dziennikarzy czytamy m.in., że "Projekt Hail Mary" to jeden z najlepszych filmów science XXI wieku, pełnym serca, nadziei i humoru. Słowa uznania kierowane są w stronę Goslinga, który ma być w swojej roli znakomity, a także Grega Frasera odpowiedzialnego za zdjęcia. Krytyk Adriano Caporusso stwierdził, że film duetu Lord/Miller "to trzymający w napięciu kosmiczny epos, który w centrum stawia prawdziwe człowieczeństwo, nie rezygnując przy tym z zapierających dech w piersiach wizualiów". Pojawiło się nawet stwierdzenie, że to film, którego teraz potrzebujemy. Nie wszyscy jednak są zachwyceni w podobnym stopniu - jeden z krytyków zarzucił, że scenariusz Drew Goddarda omija jeden z kluczowych elementów fabuły literackiego pierwowzoru.

O tym, czy reakcje pierwszych widzów nie były przesadnie optymistyczne, przekonamy się 20 marca - to wtedy film Lorda i Millera trafi do kin. Oprócz Goslinga, pojawią się w nim Lionel Boyce, Ken Leung, Milana Vayntrub oraz Sandra Hüller.

"Projekt Hail Mary" - zwiastun



