Newsy Filmy "Projekt Hail Mary" w drodze na VOD. Gdzie obejrzysz w ramach abonamentu?
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"Projekt Hail Mary" w drodze na VOD. Gdzie obejrzysz w ramach abonamentu?

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&quot;Projekt Hail Mary&quot; w drodze na VOD. Gdzie obejrzysz w ramach abonamentu?
źródło: materialy promocyjne
"Projekt Hail Mary" to bez wątpienia jeden z największych hitów tego roku. Film z Ryanem Goslingiem wciąż jeszcze gości na ekranach kin, a za dodatkową opłatą możecie go obejrzeć na licznych serwisach VOD. Wkrótce trafi na jedną z platform streamingowych, gdzie będzie dostępny w ramach abonamentu.

"Projekt Hail Mary" w drodze na VOD


"Projekt Hail Mary" już 3 lipca trafi na Prime Video. Wyreżyserowana przez Phila Lorda i Christophera Millera adaptacja powieści Andy'ego Weira z Ryanem Goslingiem w roli głównej była jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego roku. Do tej pory film na całym świecie zarobił 683,5 miliona dolarów, co daje mu trzecie miejsce w światowym box offisie.

Ryan Gosling i Sandra Hüller w filmie "Projekt Hail Mary"

W oficjalnym opisie filmu czytamy:

Nauczyciel i biolog molekularny Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym oddalonym lata świetlne od Ziemi, nie pamiętając, kim jest ani jak się znalazł poza Ziemią. Gdy stopniowo odzyskuje pamięć, przypomina sobie cel misji: ma rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca. Ryland wykorzystuje wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby uratować planetę przed zagładą… jednak niespodziewana przyjaźń sprawi, że może nie będzie musiał robić tego samotnie.

"Projekt Hail Mary" w programie Movie się


"Projekt Hail Mary" zadebiutował w kinach w marcu tego roku. Przypominamy odcinek programu Movie się, w którym o film spierają się entuzjastyczny Łukasz Muszyński i sceptyczna Ewelina Leszczyńska: 


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