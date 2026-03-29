"Projekt Hail Mary" jest za długi? Nie widzieliście pierwszej wersji

"Projekt Hail Mary" trwa 2 godziny 36 minut. Nie jest to film krótki, ale w czasach takich widowisk jak "Avatar: Ogień i popiół" "krótki" jest pojęciem względnym. Tymczasem właśnie okazało się, że film mógł trwać dużo więcej.
"Projekt Hail Mary" mógł trwać 4 godziny
Reżyserzy Phil Lord i Chris Miller
zdradzili w podcaście "Happy Sad Confused", że pierwsza wersja "Projektu Hail Mary", którą pokazywali ludziom, była dużo dłuższa niż film, który ostatecznie trafił do kin. Nasze pierwsze pokazy testowe poszły świetnie. Ale robimy dużo wcześniejszych pokazów dla przyjaciół, rodziny oraz innych filmowców i scenarzystów. Ten film był gigantyczny. Kiedy wreszcie udało nam się ułożyć wersję trwającą mniej niż 4 godziny, przetestowaliśmy okładkę z metrażem 3 godziny 45 minut na kilku znajomych filmowcach. Było to żenujące
, powiedział Lord
.
Informacja zwrotna od wszystkich była taka sama: "skróćcie film"
. Po prostu nie wiesz, jak sceny zadziałają z publicznością. Wydawało nam się, że wszystko jest czarujące, ale niektóre z tych czarujących rzeczy nie działały. Dzięki temu łatwo było nam skrócić film do trzech godzin
, dodał Lord
.
MOVIE SIĘ: Kłócimy się o "Projekt Hail Mary"
Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling
) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.