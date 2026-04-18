"Projekt Hail Mary" na VOD? Nie tak szybko

Mamy złą wiadomość dla wszystkich, którzy chcą obejrzeć film "Projekt Hail Mary" legalnie bez wychodzenia z domu: nie macie na to szans. Przynajmniej w najbliższym czasie.
Kiedy "Projekt Hail Mary" trafi na VOD?
"Projekt Hail Mary"
miał swoją premierę w połowie marca. Jest więc całkiem spora grupa widzów, która spodziewała się, że film trafi na rynek dystrybucji cyfrowej w drugiej połowie kwietnia lub na początku maja. Te nadzieje właśnie zgasły, ponieważ Amazon MGM Studios ujawniło, że ma inny plan.
Pomysł wytwórni spodoba się osobom lubiącym doświadczenie kinowe. Otóż właśnie przedłużona została wyłączną dystrybucja kinowa "Projektu Hail Mary".
W USA widowisko wraca nawet na tydzień do kin IMAX. "Projekt Hail Mary" to pierwszy prawdziwy kasowy hit Amazon MGM Studios.
Obraz zgromadził w box offisie już ponad 518 milionów dolarów. W Ameryce walczy o to, by osiągnąć poziom 300 milionów dolarów. Do czwartku udało się tam zgarnąć 264,6 mln dolarów.
Film jest ekranizacją powieści Andy'ego Weira
. Poprzedni film inspirowany jego prozą - "Marsjanin"
- w 2016 roku zarobił na całym świecie ponad 653 mln dolarów. Do tego wyniku "Projektowi Hail Mary
" jeszcze dużo braku. Co jednak ciekawe, w Ameryce to nowy film sprzedał się lepiej. "Marsjanin
" zarobił bowiem 228 milionów dolarów.
Kiedy Amazon zamierza wprowadzić film do dystrybucji cyfrowej? Tego na razie nie wiadomo.
