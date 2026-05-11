Niespodzianka! Wielki kinowy hit tego roku już na VOD

Wielki box office'owy hit Amazonu "Projekt Hail Mary" wreszcie można oglądać bez wychodzenia z domu. Jeden z największych hitów kinowych tego roku trafił właśnie na płatne platformy streamingowe.

Amazon zaskoczył cyfrową dystrybucją filmu "Projekt Hail Mary"



Film "Projekt Hail Mary" możecie już wygodnie w domowym zaciszu. Dla wielu będzie to niespodzianką, bo jeszcze w kwietniu Amazon twierdził, że na cyfrową premierę filmu poczekamy, ponieważ studio ogłosiło przedłużenie wyłącznej dystrybucji kinowej. Co prawda, Amazon nie powiedział, o ile ją przedłużył. Jak widać nie był to jakoś spektakularny okres.

"Projekt Hail Mary" trafił do kin w połowie marca. Z miejsca stał się jednym z największych hitów w historii Amazon MGM Studios. Do dziś film zarobił na całym świecie 655 milionów dolarów. Tym samym pobił wynik "Marsjanina", innej ekranizacji książki Andy'ego Weira, który w 2016 roku zgarnął w kinach 653 mln dolarów.


Oczywiście obecnie "Projekt Hail Mary" jest dostępny wyłącznie na platformach streamingowych oferujących zakup cyfrowej kopii filmu lub też odpłatne wypożyczenie. Nie jest jasne, kiedy film trafi na platformę Prime Video w ramach subskrypcji.

Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.

