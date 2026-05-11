Niespodzianka! Wielki kinowy hit tego roku już na VOD

Wielki box office'owy hit Amazonu "Projekt Hail Mary" wreszcie można oglądać bez wychodzenia z domu. Jeden z największych hitów kinowych tego roku trafił właśnie na płatne platformy streamingowe.
Amazon zaskoczył cyfrową dystrybucją filmu "Projekt Hail Mary"
Film "Projekt Hail Mary"
możecie już wygodnie w domowym zaciszu. Dla wielu będzie to niespodzianką, bo jeszcze w kwietniu Amazon twierdził, że na cyfrową premierę filmu poczekamy, ponieważ studio ogłosiło przedłużenie wyłącznej dystrybucji kinowej. Co prawda, Amazon nie powiedział, o ile ją przedłużył. Jak widać nie był to jakoś spektakularny okres. "Projekt Hail Mary"
trafił do kin w połowie marca. Z miejsca stał się jednym z największych hitów w historii Amazon MGM Studios. Do dziś film zarobił na całym świecie 655 milionów dolarów. Tym samym pobił wynik "Marsjanina", innej ekranizacji książki Andy'ego Weira,
który w 2016 roku zgarnął w kinach 653 mln dolarów.
Oczywiście obecnie "Projekt Hail Mary" jest dostępny wyłącznie na platformach streamingowych oferujących zakup cyfrowej kopii filmu lub też odpłatne wypożyczenie
. Nie jest jasne, kiedy film trafi na platformę Prime Video w ramach subskrypcji.
Nauczyciel nauk ścisłych Ryland Grace (Ryan Gosling
) budzi się na statku kosmicznym lata świetlne od domu, nie pamiętając, kim jest ani jak się tam znalazł. Gdy wraca mu pamięć, zaczyna odkrywać swoją misję: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji powodującej wygaśnięcie słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, aby ocalić wszystko na Ziemi przed zagładą, ale nieoczekiwana przyjaźń oznacza, że być może nie będzie musiał robić tego sam.
