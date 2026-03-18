"Projekt Hail Mary" w Cinema City. Seanse w IMAX, 4DX, ScreenX, darmowe plakaty i Pepsi gratis. Sprawdź!

Już w ten piątek do kin Cinema City wchodzi wyczekiwana ekranizacja bestsellerowej powieści Andy’ego Weira – "Projekt Hail Mary". Książka została uznana za hit science fiction, czy tak samo będzie z filmem? Można założyć, że film z Ryanem Goslingiem w roli głównej ma spore szanse zachwycić widzów, bo pierwsze opinie recenzentów są jednogłośne. "Projekt Hail Mary" uznawany jest za jeden z najlepszych filmów science-fiction XXI wieku, pełen serca, nadziei i humoru. W Cinema City produkcję oglądać będzie można w formacie IMAX, a także 4DX i ScreenX. Na widzów w IMAX od 20 marca czekają limitowane plakaty filmowe, natomiast Ci którzy wybiorą seans w 4DX lub ScreenX otrzymają voucher na darmowy napój Pepsi Zero.
"Projekt Hail Mary" opowiada historię nauczyciela nauk przyrodniczych Rylanda Grace’a (Ryan Gosling), który budzi się na statku kosmicznym oddalonym o lata świetlne od Ziemi, nie pamiętając, kim jest ani jak się tu znalazł. Wraz z powrotem pamięci zaczyna odkrywać cel swojej misji: rozwiązać zagadkę tajemniczej substancji, która powoduje obumieranie Słońca. Musi wykorzystać swoją wiedzę naukową i niekonwencjonalne pomysły, by uratować Ziemię przed zagładą… jednak niespodziewana przyjaźń sprawi, że może nie będzie musiał robić tego samotnie.
Film został nakręcony dla IMAX, co oznacza, że widzowie wybierający seans w BNP Paribas IMAX zobaczą o ok. 26% obrazu więcej niż na standardowej sali kinowej. IMAX to doświadczenie przekraczające granice wyobraźni, a sceny w kosmosie potrafią wbić w fotel i powodować przyśpieszone bicie serca. Widzowie wybierający się na "Projekt Hail Mary" w tym formacie od 20 marca mogą liczyć na limitowany plakat filmowy. Postery rozdawane będą do wyczerpania zapasów na bramkach biletowych, po zeskanowaniu biletu na seans. Kina BNP Paribas IMAX znajdują się w Warszawie (Cinema City Sadyba), Poznaniu (Cinema City Poznań Plaza), Katowicach (Cinema City Punkt 44), Łodzi (Cinema City Manufaktura), Wrocławiu (Cinema City Wroclavia) oraz Krakowie (Cinema City Bonarka).
Tych, którzy w kinie szukają czegoś więcej niż tylko dobrego filmu zachęcamy do przeżycia tej historii w formacie 4DX. Dzięki ruchomym fotelom i zaawansowanym rozwiązaniom środowiskowym, 4DX oferuje absolutne, pełne efektów specjalnych kinowe przeżycie, w którym widz staje się częścią filmu. Dodatkowo wybierając się na Projekt Hail Mary od 20 do 26 marca w tym formacie specjalnym, otrzymasz od Cinema City voucher na darmowy napój 0,5l Pepsi Zero. Sale 4DX znajdują się w Warszawie (Cinema City Arkadia), Krakowie (Cinema City Bonarka), Bydgoszczy (Cinema City Bydgoszcz), Łodzi (Cinema City Manufaktura), Lublinie (Cinema City Felicity) oraz we Wrocławiu (Cinema City Wroclavia).
Mieszkańców Warszawy i Wrocławia może natomiast zainteresować seans w formacie ScreenX. To pierwsza technologia, która wykorzystuje nie tylko centralny ekran, ale i boczne ściany sali. Dzięki temu obraz otacza widza sięgając poza jego pole widzenia aż do kąta 270 stopni. Wybierając seans filmu "Projekt Hail Mary" w ScreenX także możecie liczyć na voucher na darmową Pepsi.