"Projekt UFO", czyli kosmici w Polsce. Ostaszewska i Adamczyk w nowym serialu Netfliksa (ZWIASTUN)

Projekt UFO: zwiastun





"Projekt UFO": fabuła, obsada i twórcy"

Po rzekomym lądowaniu UFO w Truskasach na Warmii, dwóch mężczyzn - upadająca gwiazda telewizyjna i entuzjasta istot pozaziemskich - wyrusza na intelektualną misję, aby ustalić pochodzenie obcych istot, jednocześnie wciągając w dyskusję wszystkich w swojej orbicie. Kiedy dwaj bohaterowie starają się przekonać świat do swoich teorii, potężny polityk próbuje wykorzystać zjawiska paranormalne, aby przejąć władzę nad krajem.W obsadzie serialu znaleźli się Mateusz Kościukiewicz, Maja Ostaszewska, Piotr Adamczyk i Julia Kijowska.Historia o przybyciu UFO do Polski to pomysł oryginalny sam w sobie, natomiast naszym serialem chcemy wpisać się w znane z popkultury narracje o obcych i ich inwazjach. Dodajemy do tego polski akcent, bawiąc się schematami i czerpiąc ze znanych filmów i książek - mówi Kasper Bajon, reżyser i scenarzysta serialu "Projekt UFO".„Nasz serial mówi o tęsknocie za tajemnicą i odkrywaniu prawdy - dodaje Anna Kępińska, producentka serialu - Jest to też opowieść o samotności - nie tylko tutaj na ziemi, ale i we wszechświecie. Młodsi widzowie w serialu mogą dostrzec historię o fake newsach i o tym, jak błyskawicznie, niczym wirus, rozprzestrzeniają się i zawłaszczają prawdę. Zależy nam, aby ta historia pobudzała do refleksji, stawiając przed widzami wiele istotnych pytań.