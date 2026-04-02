Festiwale i nagrody / Filmy

John Travolta powróci do Cannes, ale w innej roli – jako reżyser

Informacja nadesłana: Informacja nadesłana przez organizatora / autor: /
źródło: Getty Images
autor: Gilbert Flores
Po wielu latach John Travolta powraca na Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Cannes. Stopy na Lazurowym Wybrzeżu postawi jednak w zupełnie nowej roli. Przedstawiciele imprezy donoszą dziś, że debiut reżyserski Travolty zostanie pokazany na canneńskim festiwalu w sekcji Cannes Premiere – jako jeden z pozakonkursowych pokazów specjalnych.



Debiut reżyserski Johna Travolty – co wiemy?



Co ciekawe debiut reżyserski Travolty jest adaptacją jego własnego... debiutu literackiego. W 1997 roku gwiazdor "Pulp Fiction" napisał powieść "Propeller One-Way Night Coach", którą sam określił w podtytule jako uniwersalną baśń dla wszystkich pokoleń. Książka opowiada historię młodego Jeffa zafascynowanego lotnictwem oraz jego matki, której decyzja o przeprowadzce do Hollywood pozwala chłopcu wejść na upragniony pokład samolotu. Książka relacjonuje szaloną podróż podekscytowanego chłopca, owocującą w niespodziewane międzylądowania oraz barwnych pasażerów poznanych po drodze. Chwile, które zapamięta na całe życie, wyznaczą dalszy kierunek jego przyszłości. 

Ta baśniowa historia ma silne podłoże autobiograficzne. W życiu Travolty lotnictwo odgrywa szczególną rolę: już od najmłodszych lat podziwiał samoloty startujące z lotniska LaGuardia, które znajdowało się w sąsiedztwie jego rodzinnego domu. Tak samo jak w przypadku kariery filmowej, oglądanie przerodziło się w działanie – Travolta rozpoczął naukę latania w wieku 15 lat, a od 22 roku życia jest posiadaczem własnej licencji pilota. Sam zapewnia, że do tej pory spędził w powietrzu łącznie ok. 9 tys. godzin.

Okładka książki "Propeller One-Way Night Coach"


W filmie główną rolę zagra debiutujący na ekranie Clark Shotwell, z kolei w jego matkę wcieli się Kelly Eviston-Quinnett. Na ekranie zobaczymy również Olgę Hoffmann oraz córkę Johna Travolty, Ellę Bleu Travoltę. "Propeller One-Way Night Coach" jest pierwszą produkcją Apple, która melduje się na tegorocznej edycji festiwalu. Po premierze w sekcji Cannes Premiere, film trafi na platformę Apple TV+, gdzie będzie można oglądać ją od 29 maja 2026 roku.

