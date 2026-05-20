"Proud": mamy zwiastun nowego polskiego serialu HBO Max! Ujawniamy również datę jego premiery
"Proud": mamy zwiastun nowego polskiego serialu HBO Max! Ujawniamy również datę jego premiery

"Proud" - zdobywca nagrody głównej na międzynarodowym festiwalu Series Mania zadebiutuje już w piątek 12 czerwca na platformie HBO Max.  Nowe odcinki ośmioodcinkowej produkcji HBO Original będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 31 lipca. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun serialu! 

Światowa premiera nowego polskiego serialu HBO Original "Proud", wyprodukowanego przez TVN Warner Bros. Discovery  odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli - Ignacy Liss.

Serial "Proud" opowiada historię Filipa, młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO Original.


W głównej roli zobaczymy Ignacego Lissa, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła" czy "Idź pod prąd". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska, Kamil Studnicki, Maja Ostaszewska, Joanna Kulig, Marcin Miodek, Piotr Pacek, Dorota Kolak, Tamara Arciuch, Sylwia Boroń, Mateusz Więcławek, Amelia Fijałkowska, Paweł Tomaszewski czy Paulina Holtz.

W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Kamil Szeptycki, Mateusz Janicki, Alicja Lewczuk, Antoni Rychłowski, Ema Haznadar, Diana Kadłubowska, Anna Bierniciak, Magdalena Lamparska, Bartłomiej Kotwica, Anna Krotoska, Marcin Sitek, Helena Urbańska, Maciej Kosiacki, Katarzyna Niedzielska, Dariusz Toczek, Joanna Balasz, Mikołaj Chroboczek, Weronika Malik czy Piotr Chys.

Produkcja składa się z 8 odcinków. Będzie można ją zobaczyć w serwisie HBO Max już od 12 czerwca.


Reżyserem serialu "Proud" jest Karol Klementewicz, a autorką zdjęć Weronika Bilska. Scenariusz napisali Karol Klementewicz i Monika Pęcikiewicz. Producentem serialu jest Bogumił Lipski. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska, za kostiumy Zofia Komasa, a za charakteryzację Karolina Kordas. Montażem zajęli się Alan Zejer oraz Kamil Grzybowski. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz.

Serial został wyprodukowany dla HBO Max przez TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Magnolia Films.

