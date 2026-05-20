"Proud": mamy zwiastun nowego polskiego serialu HBO Max! Ujawniamy również datę jego premiery

"Proud" - zdobywca nagrody głównej na międzynarodowym festiwalu Series Mania zadebiutuje już w piątek 12 czerwca na platformie HBO Max. Nowe odcinki ośmioodcinkowej produkcji HBO Original będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 31 lipca. Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam zwiastun serialu!
"Proud": zwiastun serialu
"Proud": fabuła, obsada i twórcy
Światowa premiera nowego polskiego serialu HBO Original "Proud
", wyprodukowanego przez TVN Warner Bros. Discovery odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli - Ignacy Liss
.
Serial "Proud
" opowiada historię Filipa, młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO Original.
W głównej roli zobaczymy Ignacego Lissa
, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła
" czy "Idź pod prąd
". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska
, Kamil Studnicki
, Maja Ostaszewska
, Joanna Kulig
, Marcin Miodek
, Piotr Pacek
, Dorota Kolak
, Tamara Arciuch
, Sylwia Boroń
, Mateusz Więcławek
, Amelia Fijałkowska
, Paweł Tomaszewski
czy Paulina Holtz
.
W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Kamil Szeptycki
, Mateusz Janicki
, Alicja Lewczuk
, Antoni Rychłowski
, Ema Haznadar
, Diana Kadłubowska
, Anna Bierniciak
, Magdalena Lamparska
, Bartłomiej Kotwica
, Anna Krotoska
, Marcin Sitek
, Helena Urbańska
, Maciej Kosiacki
, Katarzyna Niedzielska
, Dariusz Toczek
, Joanna Balasz
, Mikołaj Chroboczek
, Weronika Malik
czy Piotr Chys
.
Produkcja składa się z 8 odcinków. Będzie można ją zobaczyć w serwisie HBO Max już od 12 czerwca.
Reżyserem serialu "Proud
" jest Karol Klementewicz
, a autorką zdjęć Weronika Bilska
. Scenariusz napisali Karol Klementewicz
i Monika Pęcikiewicz
. Producentem serialu jest Bogumił Lipski
. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak
. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska
, za kostiumy Zofia Komasa
, a za charakteryzację Karolina Kordas
. Montażem zajęli się Alan Zejer
oraz Kamil Grzybowski
. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz
.
Serial został wyprodukowany dla HBO Max przez TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Magnolia Films.