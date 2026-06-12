"Proud" od dziś w serwisie HBO Max! Zobacz zwiastun serialu

Na ten moment czekali wszyscy! Pierwszy odcinek nowej polskiej produkcji HBO Original "Proud" można już oglądać na platformie HBO Max. W serialu nagrodzonym na międzynarodowym festiwalu Series Mania zobaczymy niezwykłe kreacje aktorskie Ignacego Lissa, Kamila Studnickiego, Marii Sobocińskiej, Mai Ostaszewskiej, Joanny Kulig, Mateusza Więcławka czy Piotra Packa. Nowe odcinki ośmioodcinkowej produkcji HBO Original będą pojawiać się w serwisie co tydzień, aż do finału 31 lipca.
Światowa premiera nowego polskiego serialu HBO Original "Proud
", wyprodukowanego przez TVN Warner Bros. Discovery odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli – Ignacy Liss
.
Światowa premiera nowego polskiego serialu HBO Original "Proud
", wyprodukowanego przez TVN Warner Bros. Discovery odbyła się podczas Series Mania Festiwal. Produkcja została zaprezentowana w konkursie głównym (International Competition) i z miejsca podbiła serca widzów oraz jurorów, zdobywając główną nagrodę w prestiżowym międzynarodowym konkursie. Statuetkę dla najlepszego aktora odebrał również odtwórca głównej roli – Ignacy Liss
.
Serial "Proud
" opowiada historię Filipa, młodego geja, który żyje w przeświadczeniu, że świat należy do niego i nigdy się to nie zmieni. Jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, niecierpliwy, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach innych i pracą modela. Gdy dochodzi do rodzinnej tragedii, cały jego świat wywraca się do góry nogami. Czy Filipowi uda się zaopiekować małym dzieckiem i jednocześnie zachować wolność oraz nie stracić zbyt wiele z dotychczasowego stylu życia? A do tego zmierzyć się z wyrzutami sumienia, własnymi słabościami, porażkami oraz społecznymi uprzedzeniami? Tak właśnie zacznie się najważniejsza i najbardziej skomplikowana podróż głównego bohatera nowej polskiej produkcji HBO Original. Co wydarzy się w pierwszym odcinku?
Filip jest bezczelny, bezkarny, bezrefleksyjny, piękny i młody. Wewnętrzny brak pewności siebie rekompensuje arogancją, zachwytem w oczach kolejnych seksualnych partnerów i pracą modela. Uważa, że dobra zabawa należy mu się po trudnym dzieciństwie, spędzonym w domu dziecka. Czym jest dla niego dorosłość? Czymś, co z pewnością może poczekać. Jego postawa jest nieustannym źródłem napięć z siostrą, która od lat stara się zastąpić mu rodziców. Gdy beztroska przestaje być uroczą cechą a staje się nieznośnym ciężarem, siostra mówi: dość. Jest przekonana, że jego styl życia ma swoją cenę i prowadzi go do nieuchronnej katastrofy. Filip jest przekonany, że panuje nad własnym życiem. Do czasu, gdy otrzymuje szokującą wiadomość. Powoli dociera do niego, że jego życie bezpowrotnie się zmieniło. Nieprzystosowany do życia musi nagle stanąć mocno na własnych nogach, ale czy potrafi?
W głównej roli zobaczymy Ignacego Lissa
, znanego z takich filmów jak "Światłoczuła
" czy "Idź pod prąd
". Obok niego na ekranie pojawią się między innymi Maria Sobocińska
, Kamil Studnicki
, Maja Ostaszewska
, Joanna Kulig
, Marcin Miodek
, Piotr Pacek
, Dorota Kolak
, Tamara Arciuch
, Sylwia Boroń
, Mateusz Więcławek
, Amelia Fijałkowska
, Paweł Tomaszewski
czy Paulina Holtz
.
W pozostałych rolach zobaczymy takich aktorów jak: Kamil Szeptycki
, Mateusz Janicki
, Alicja Lewczuk
, Antoni Rychłowski
, Ema Haznadar
, Diana Kadłubowska
, Anna Bierniciak
, Magdalena Lamparska
, Bartłomiej Kotwica
, Anna Krotoska
, Marcin Sitek
, Helena Urbańska
, Maciej Kosiacki
, Katarzyna Niedzielska
, Dariusz Toczek
, Joanna Balasz
, Mikołaj Chroboczek
, Weronika Malik
czy Piotr Chys
. Produkcja składa się z 8 odcinków. Można ją oglądać w serwisie HBO Max już od dziś.
Reżyserem serialu "Proud
" jest Karol Klementewicz
, a autorką zdjęć Weronika Bilska
. Scenariusz napisali Karol Klementewicz
i Monika Pęcikiewicz
. Producentem serialu jest Bogumił Lipski
. Producentem wykonawczym z ramienia Magnolia Films jest Andrzej Besztak
. Za scenografię odpowiada Marcelina Początek-Kunikowska
, za kostiumy Zofia Komasa
, a za charakteryzację Karolina Kordas
. Montażem zajęli się Alan Zejer
oraz Kamil Grzybowski
. Reżyserką obsady jest Viola Borcuch. Za muzykę odpowiada Łukasz Targosz
.
Serial został wyprodukowany dla HBO Max przez TVN Warner Bros. Discovery we współpracy z Magnolia Films.
Informacja sponsorowana