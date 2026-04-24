"Przepis na Święta" coraz bliżej. Znamy datę premiery

Choć Boże Narodzenie wydaje się jeszcze odległe, kwiecień potrafi zaskoczyć, dlatego już teraz można zobaczyć pierwsze fotosy z "Przepisu na Święta". Świąteczna komedia familijna pełna wzruszeń w reżyserii Magdalena Nieć trafi do kin 6 listopada 2026 roku.
Oto szczegóły produkcji, która pachnie domowym ciastem: w rolach głównych zobaczymy Piotra Stramowskiego
i Zofię Jastrzębską
, którym towarzyszą m.in. Adam Woronowicz
oraz Danuta Stenka
– gwarantując historię pełną emocji, śmiechu i świątecznej magii, która zaczyna się… znacznie wcześniej niż w grudniu. "Przepis na Święta
" to film z najcieplejszą atmosferą tej zimy! Chodzenie do kina na ciepłe świąteczne rodzinne filmy stało się już naszą polską tradycją. Cieszymy się, że możemy również w tym roku zaprosić Polaków na wspólne emocje i wzruszenie w kinach. "Przepis na Święta" to właśnie taki prezent od Kino Świat pod choinkę
–Dorota Eberhardt, CEO Kino Świat. Uniwersalne przesłanie, spora porcja humoru, współcześni, prawdziwi bohaterowie i emocjonalny przekaz. Wartka akcja i komediowe rozwiązania będą tworzyć kanwę dla opowieści z przesłaniem. "Przepis na Święta" to potrzebne zwierciadło współczesności. Moim celem jest, aby film niósł pozytywne emocje, wzruszenie, niewymuszony śmiech i… myśl. Dobrze bowiem jeśli z komedii coś wynika – jak mówił Jan Machulski
– Magdalena Nieć
, reżyserka.
Apetyczna i doprawiona miłością świąteczna komedia zawierająca sekretną formułę na prawdziwą bliskość. "Przepis na święta
" to film, który z czułością i humorem opowie o tym, co najważniejsze – nie tylko w Boże Narodzenie – o akceptacji, zrozumieniu i miłości. Piotr Stramowski
("Narzeczony na niby
") i Zofia Jastrzębska
("Vinci 2
"), a także Adam Woronowicz
("Teściowie 3
") i Danuta Stenka
("Listy do M. 4
") w nowym filmie Magdaleny Nieć
– autorki familijnych hitów z serii "O psie, który jeździł koleją
".
"Przepis na Święta" – o czym opowie film?
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska
). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski
), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra – drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz… Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica
). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada… Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.