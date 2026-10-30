"Przepis na święta" przedpremierowo na Ladies Night w Cinema City

Zapraszamy wszystkie Panie 3 listopada na kobiece wydarzenie – Ladies Night, podczas którego Cinema City wyświetli przedpremierowo polską komedię romantyczną "Przepis na święta" z Zofią Jastrzębską i Piotrem Stramowskim w rolach głównych. Na uczestniczki eventu, oprócz seansu, czekać będzie powitalny drink bezalkoholowy, prezenty od partnerów wydarzenia, a także konkursy z nagrodami.
Ladies Night to idealny moment, żeby wyrwać się z domu od codziennych obowiązków, wyjść gdzieś z przyjaciółką lub całą paczką koleżanek i spędzić miło czas z siostrą czy mamą. Każdy czasem potrzebuje odpoczynku, a najlepiej odpoczywać w gronie innych wspaniałych kobiet w wygodnym, kinowym fotelu. Wydarzenie składa się z dwóch części: quizu z nagrodami od partnerów oraz następnie seansu. Podczas Ladies Night uczestniczki wydarzenia wspólnie się śmieją, wzruszają, wstrzymują oddech, ale przede wszystkim dobrze się bawią!
Listopadowa edycja wydarzenia ponownie przywita Panie bezalkoholowym drinkiem, a o to by z kina nikt nie wyszedł z pustymi rękami, zadbają partnerzy eventu. W torbach dla uczestniczek w listopadzie znajdzie się m.in. soczek Capri-Sun. 3 listopada o 19:00 Cinema City wyświetli przedpremierowo film "Przepis na święta
". Sprawdź swoje najbliższe kino i kup bilet na to wyjątkowe kobiece wydarzenie: Kup Bilet "Przepis na święta" – o czym jest film?
Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, a wraz z nimi ciasta, ciastka, ciasteczka i inne smakowitości, które są wielką pasją Idy (Zofia Jastrzębska
). Młoda kobieta kocha piec i marzy o własnej cukierni. Gdy w banku spotyka Piotra (Piotr Stramowski
), przystojnego dyrektora, nie wie jeszcze, że ta rozmowa odmieni jej życie. Mężczyzna jest zafascynowany poczuciem humoru i bezkompromisowością dziewczyny. Ida to nie jedyna nowa znajomość w życiu Piotra - drugą jest jego 10-letni syn Nikodem, o którego istnieniu ten dowiaduje się dopiero teraz... Pojawienie się dziecka staje się wielkim wyzwaniem dla skupionych na karierze Piotra i jego humorzastej partnerki Klary (Sonia Mietielica
). Zdecydowanie potrzebują teraz wsparcia w obowiązkach domowych. Traf chce, że na ogłoszenie odpowiada... Ida. W tej nieoczywistej układance, pośród aromatu świątecznych wypieków do głosu dojdą uczucia, a prawdziwa miłość okaże się największym prezentem.
W listopadzie partnerami wydarzenia są takie marki jak:
• F’ALKO
• BNP Paribas
• Lotto
• Capri-Sun
• Kinder Bueno
• MAU
Informacja sponsorowana