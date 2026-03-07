"Przepis na zbrodnię": Smakowita czołówka nowego serialu kryminalnego

Już w poniedziałek 9 marca o godz. 21 na antenie Telewizji Puls 2 zadebiutuje serial kryminalny "Przepis na zbrodnię". Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam czołówkę nowej produkcji będącej spin-offem głośnej "Dzielnicy strachu".
"Przepis na zbrodnię": o serialu
W nowym serialu widzowie zobaczą sprawy kryminalne z perspektywy mieszkańców, którzy sami ustalają reguły gry i wolą rozwiązywać je bez udziału policji i instytucji. Centrum serialowych wydarzeń jest "Bar U EDKA" – kultowe miejsce, w którym krzyżują się losy bohaterów i w którym nierzadko swoje rozwiązanie znajdą zagadki kryminalne. W barze prym wiodą – jego szef Edek (Andrzej Deskur
), kucharka Miszel (Beata Schimscheiner
) i pomoc kuchenna Kruszyna (Michał Murawski
). Pojawią się także postaci znane z "Dzielnicy strachu
", w które wcielają się: Andrzej Młynarczyk
, Andrzej Olejnik
, Filip Gurłacz
, Grażyna Strachota
, Lech Dyblik
i Teresa Dzielska
, która gra żonę Edka.
Każdy odcinek rozpocznie zagadkowy wstęp i zakończy pointa wygłaszane do kamery przez Tajemniczego Narratora. W tę enigmatyczną postać wciela się Krzysztof Stelmaszyk
.
"Przepis na zbrodnię
" będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 21.00 na Puls 2.