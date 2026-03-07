Newsy Seriale Multimedia "Przepis na zbrodnię": Smakowita czołówka nowego serialu kryminalnego
Seriale / Multimedia

"Przepis na zbrodnię": Smakowita czołówka nowego serialu kryminalnego

Filmweb
https://www.filmweb.pl/news/%22Przepis+na+zbrodni%C4%99%22%3A+tak+zaczyna+si%C4%99+spin-off+%22Dzielnicy+strachu%22-165512
&quot;Przepis na zbrodnię&quot;: Smakowita czołówka nowego serialu kryminalnego
Już w poniedziałek 9 marca o godz. 21 na antenie Telewizji Puls 2 zadebiutuje serial kryminalny "Przepis na zbrodnię". Dziś jako pierwsi w Polsce prezentujemy Wam czołówkę nowej produkcji będącej spin-offem głośnej "Dzielnicy strachu". 



"Przepis na zbrodnię": o serialu



W nowym serialu widzowie zobaczą sprawy kryminalne z perspektywy mieszkańców, którzy sami ustalają reguły gry i wolą rozwiązywać je bez udziału policji i instytucji. Centrum serialowych wydarzeń jest  "Bar U EDKA" – kultowe miejsce, w którym krzyżują się losy bohaterów i w którym nierzadko swoje  rozwiązanie znajdą zagadki kryminalne. W barze prym wiodą – jego szef Edek (Andrzej Deskur), kucharka Miszel (Beata Schimscheiner) i pomoc kuchenna Kruszyna (Michał Murawski). Pojawią się także postaci znane z "Dzielnicy strachu", w które wcielają się: Andrzej Młynarczyk, Andrzej Olejnik, Filip Gurłacz, Grażyna Strachota, Lech Dyblik i Teresa Dzielska, która gra żonę Edka. 

Każdy odcinek rozpocznie zagadkowy wstęp i zakończy pointa wygłaszane do kamery przez Tajemniczego Narratora. W tę enigmatyczną postać wciela się Krzysztof Stelmaszyk

"Przepis na zbrodnię" będzie emitowany od poniedziałku do czwartku o 21.00 na Puls 2.

Przepis na zbrodnię  (2026)

 Przepis na zbrodnię

Dzielnica strachu  (2021)

 Dzielnica strachu

Najnowsze Newsy

VOD Filmy

"Maszyna do zabijania" czy do oglądania? Recenzja

Filmy

"Uśmiechnij się 3" w przygotowaniu. Jest jedno "ale"

3 komentarze
Inne Filmy

Nie żyje odtwórca roli Pokraka z "Pulp Fiction"

14 komentarzy
Filmy

PLOTKA: Powstaje nowa trylogia ze świata "Władcy Pierścieni"?

22 komentarze
Filmy

Będą nowe "Potwory i spółka". Pixar przyznaje się do błędu

12 komentarzy
VOD Filmy

"Melania": data premiery w Prime Video ujawniona

7 komentarzy
Inne Filmy

Nie zgadniecie, co wyreżyseruje Tarantino

17 komentarzy