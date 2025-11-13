Newsy Filmy "Przetrwać w Nowym Jorku" z Leonardo DiCaprio w Iluzjonie 26.11 o godz. 20:00
26 listopada (środa) o godz. 20:00 w stołecznym kinie Iluzjon odbędzie się kolejny pokaz z cyklu "Wielkie kino na wielkim ekranie" organizowanego przez Filmweb i Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny. Głosami w ankiecie zadecydowaliście, że filmem, który pokażemy, będzie dramat "Przetrwać w Nowym Jorku" z młodziutkim Leonardo DiCaprio w roli głównej. Bilety na seans możecie kupić TUTAJ.        

Seans poprzedzi prelekcja redaktora naczelnego Filmwebu, Łukasza Muszyńskiego. Na gości będą również czekać niespodzianki!    

Bilety na pokaz dostępne są online oraz w kasie kina Iluzjon. Normalny bilet kosztuje 25, a ulgowy - 20 złotych. Możecie je nabyć, klikając TUTAJ.    


"Przetrwać w Nowym Jorku" opowiada prawdziwą historię młodego Jima Carrolla (granego przez Leonardo DiCaprio) - nastolatka, który marzy o karierze koszykarza. Z czasem jednak bohater zostaje wciągnięty w brutalny świat narkotyków i przestępczości. Jego życie wymyka się spod kontroli, gdy wraz z przyjaciółmi popada w uzależnienie od heroiny i konflikty z prawem. Ostatnią deską ratunku dla osamotnionego chłopaka okazuje się poezja.

Pokazy z serii "Wielkie kino na wielkim ekranie" odbywają się regularnie w ostatnią środę każdego miesiąca. Za każdym razem to Wy decydujecie o tym, jaki film zostanie wyświetlony w Iluzjonie w ramach cyklu.  Wystarczy, że weźmiecie udział w naszej ankiecie i zagłosujecie na jeden z tytułów zaproponowanych przez redakcję Filmwebu.    


