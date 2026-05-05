"Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki" (2. sezon): Netflix pokazał zwiastun

Netflix zaprezentował zwiastun 2. sezonu serialu "Przewodnik po zbrodni według grzecznej dziewczynki". Nowe odcinki brytyjskiej produkcji zadebiutują na platformie 27 maja.
W 2. sezonie Pip (Emma Myers
) jest zdeterminowana, by naprawić skutki rozwiązania zagadki zaginięcia Andie Bell i morderstwa Sala Singha. Zamierza także trzymać się z dala od kolejnych śledztw. Los płata jej jednak psikusa. Wraz ze zbliżającym się procesem Maxa Hastingsa (Henry Ashton
) oraz nagłym zaginięciem Jamiego (Eden H Davies
), brata Connora (Jude Morgan-Collie), Pip ponownie znajduje się w samym środku nowej sprawy.
Scenariusz oparty jest na "Good Girl, Bad Blood" - drugiej części cyklu powieści pióra Holly Jacksons. 2. sezon będzie liczył sześć 45-minutowych odcinków.