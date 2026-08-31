"Przez ścianę": Maria Dębska i Jakub Gierszał na pierwszych zdjęciach z planu

Maria Dębska, Jakub Gierszał, Arkadiusz Jakubik i Agnieszka Grochowska występują w "Przez ścianę", najnowszym filmie Macieja Sobieszczańskiego – twórcy głośnego "Brata". Za zdjęcia odpowiada wybitna operatorka filmowa Jolanta Dylewska, autorka nagradzanych zdjęć do filmów "W ciemności" i "Pokot".
"Przez ścianę
" to historia, która wydarzyła się naprawdę. W 1947 roku 27-letnia Wiesława Pajdak zostaje aresztowana i trafia do komunistycznego więzienia na Rakowieckiej. Kilka dni później do tego samego więzienia trafia 27-letni Jerzy Śmiechowski. Pewnej nocy rozpoczynają rozmowę przez ścianę za pomocą kodu Morse’a. Choć trudno w to uwierzyć, młodzi zakochują się w sobie. Po sześciu latach od poznania, po raz pierwszy widzą się “na żywo” podczas swojego ślubu w więzieniu. Po wyjściu na wolność żyją razem szczęśliwie przez 55 lat. To opowieść niezwykłego spotkania i miłości, która ocaliła ich oboje.
Fot. Bartosz Mrozowski
Fot. Bartosz Mrozowski
Główną rolę zagrała Maria Dębska
("Lalka
"), a partneruje jej Jakub Gierszał
("Pojedynek
"). W filmie występują także Arkadiusz Jakubik
("Kler
"), Agnieszka Grochowska
("Brat
"), Julian Świeżewski
("Biała odwaga
"), Agnieszka Suchora
("Teściowie
") oraz rzadko pojawiająca się w kinie Dorota Segda
("Tyle co nic
"). Muzykę do filmu skomponowali Mary Komasa
i Antoni Komasa-Łazarkiewicz
("Franz Kafka
"). Za scenografię odpowiedzialna jest Anna Wojdat
, a za kostiumy Małgorzata Zacharska
. Producentami filmu są Zbigniew Domagalski
i Agnieszka Będkowska
. "Przez ścianę
" to produkcja Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, w koprodukcji ze Śląskim Funduszem Filmowym oraz Mazowieckim i Warszawskim Funduszem Filmowym. Dofinansowanie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Film współfinansowany przez Polski Instytut Sztuki Filmowej.
Reżyser Maciej Sobieszczański
mówi: W tej historii najważniejsza jest miłość, ze swoją bezwzględną siłą, zaprowadzająca nowy, lepszy porządek świata, któremu od tej chwili wszystko niezależnie od sytuacji musi się podporządkować. Totalność ich miłości, jej czystość jest mi bliska. Chciałbym porozmawiać dziś z widzami o takiej miłości, która daje siłę, aby przetrwać. Ta historia, jest o tym, że drugi człowiek jest nam do życia niezbędny. Potrzebujemy, żeby nas usłyszał, żeby w nas spojrzał, żeby nas zobaczył. I my w taki sam sposób musimy zawierzyć i jemu. To nie zdarza się często, ale kiedy już się wydarzy, warto o tym opowiedzieć
Fot. Bartosz Mrozowski
Producentem filmu jest Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych, za dystrybucję odpowiada Kino Świat. Obraz trafi do kin w pierwszym kwartale 2027 roku. Polska premiera festiwalowa odbędzie się na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (21-26 września 2026).
Zobacz zwiastun filmu "Brat"
Aktualnie filmografię Macieja Sobieszczańskiego
zamyka dramat "Brat
", który zadebiutował na ubiegłorocznym festiwalu w Gdyni. Przypominamy zwiastun: