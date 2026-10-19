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Scenariusz sequela "Przygód Tintina" jest już gotowy – mówi Peter Jackson

Joblo / autor: /
https://www.filmweb.pl/news/%22Przygody+Tintina%22%3A+scenariusz+kontynuacji+jest+ju%C5%BC+gotowy.+Napisa%C5%82%C2%A0go+Peter+Jackson-169174
Scenariusz sequela &quot;Przygód Tintina&quot; jest już gotowy – mówi Peter Jackson
źródło: Materiały prasowe
Od premiery animowanych "Przygód Tintina" minęło już niemal dokładnie 15 lat. Projekt wykorzystujący nowe osiągnięcia w technologii motion-capture połączył wówczas kreatywnie reżysera Stevena Spielberga i producenta Petera Jacksona. Twórcy obiecali sobie, że przy ewentualnej kontynuacji filmu zamienią się ze sobą rolami. Jak dziś informuje portal JoBlo, do tej podwójnej podmianki faktycznie dojdzie – i to niebawem. Peter Jackson ogłosił bowiem, że ma już gotowy scenariusz kontynuacji "Tintina", zapowiadając tym samym realne plany realizacji produkcji w przyszłości.

"Przygody Tintina" z kontynuacją! Co wiemy?





Pracujemy nad scenariuszem do "The Shadow of the Past". Zdjęcia do "The Hunt for Gollum" są już na ukończeniu – zostało chyba około dwóch tygodni zdjęć. Napisaliśmy też już scenariusz do "Tintina 2", czyli drugiego filmu o Tintinie. To będzie kolejny film, za który się zabiorę – wyjawił Peter Jackson

Oznaczać to może najprawdopodobniej, że prace produkcyjne nad kontynuacją "Tintina" nie ruszą przed 2028 rokiem. Premiera "The Hunt for Gollum" zaplanowana jest bowiem na 17 grudnia 2027, a twórcze zaangażowanie Jacksona będzie potrzebne także po okresie zakończenia zdjęć.

Wyznanie Jacksona cieszy wszystkich fanów komiksów i ciepłych opowieści nowej przygody. Choć o kontynuacji "Tintina" mówiło się od długiego czasu, kolejne lata ciszy nie zwiastowały niczego dobrego. W opinii publicznej projekt został wrzucony na wieczność do studyjnej zamrażalki. Po 15 latach twórcom udaje się jednak postawić pierwszy krok, by powrócić do tej kultowej postaci belgijskiego komiksu i raz jeszcze wprawić ją w filmowy ruch. Czy i tym razem Spielberg i Jackson rozwiną technologię motion-capture w nowym kierunku? Zobaczymy w (oby nie aż tak dalekiej) przyszłości.

Zobacz zwiastun "Przygód Tintina"



Wyreżyserowane przez Stevena Spielberga "Przygody Tintina" trafiły do kin w 2011 roku. Film został nagrodzony Złotym Globem dla najlepszej animacji. Przypominamy zwiastun: 



Po odkryciu, że model statku skrywa wybuchowy sekret, Tintin i jego przyjaciele znajdują się na celowniku diabolicznego łotra. Od bezkresnych mórz, po piaski północno-afrykańskiej pustyni, każdy zwrot akcji zabiera widza na kolejne poziomy napięcia, zabawy i przygody dla całej rodziny.

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