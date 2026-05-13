Gotowi na więcej "Przygód Tintina"? Peter Jackson ma już scenariusz
World of Reel
Wygląda na to, że "Przygody Tintina 2" mogą być kolejnym filmem Petera Jacksona. Podczas trwającego właśnie festiwalu w Cannes reżyser podzielił się nowymi informacjami o projekcie.

Tintin powraca! Co wiemy o sequelu animacji z 2011 roku?


Jackson, który ostatnią fabułę zrealizował dwanaście lat temu, potwierdził, że pracuje nad drugą częścią "Przygód Tintina" –  pomyślanej jako trylogia animacji, którą jako producent zrealizował przed laty ze Stevenem Spielbergiem. Ma już skończony scenariusz, zamierza też zająć krzesło reżysera.

Film, podobnie jak pierwsza część, pomyślany jest jako adaptacja trzech komiksów Hergé'a. Tym razem będą to "Więźniowie Słońca", "Siedem kryształowych kul" i "Świątynia Słońca".


Skąd znamy Petera Jacksona?


Peter Jackson zadebiutował czarną komedią "Zły smak". Największe uznanie przyniosły mu adaptacje prozy J.R.R. Tolkiena, czyli trylogie "Władcy Pierścieni" i "Hobbita". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Przerażacze", "Niebiańskie istoty", "King Kong" czy "Nostalgia anioła". W ostatnich latach realizował głównie dokumenty: opowiadający o pierwszej wojnie światowej "I młodzi pozostaną" oraz "The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert". Wyprodukował też animację "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów". 

Zobacz zwiastun "Przygód Tintina"


Wyreżyserowane przez Stevena Spielberga "Przygody Tintina" trafiły do kin w 2011 roku. Film został nagrodzony Złotym Globem dla najlepszej animacji. Przypominamy zwiastun: 



Po odkryciu, że model statku skrywa wybuchowy sekret, Tintin i jego przyjaciele znajdują się na celowniku diabolicznego łotra. Od bezkresnych mórz, po piaski północno-afrykańskiej pustyni, każdy zwrot akcji zabiera widza na kolejne poziomy napięcia, zabawy i przygody dla całej rodziny.

