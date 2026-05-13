Gotowi na więcej "Przygód Tintina"? Peter Jackson ma już scenariusz

Wygląda na to, że "Przygody Tintina 2" mogą być kolejnym filmem Petera Jacksona. Podczas trwającego właśnie festiwalu w Cannes reżyser podzielił się nowymi informacjami o projekcie.
Tintin powraca! Co wiemy o sequelu animacji z 2011 roku?
Jackson, który ostatnią fabułę zrealizował dwanaście lat temu, potwierdził, że pracuje nad drugą częścią "Przygód Tintina
" – pomyślanej jako trylogia animacji, którą jako producent zrealizował przed laty ze Stevenem Spielbergiem
. Ma już skończony scenariusz, zamierza też zająć krzesło reżysera.
Film, podobnie jak pierwsza część, pomyślany jest jako adaptacja trzech komiksów Hergé'a
. Tym razem będą to "Więźniowie Słońca", "Siedem kryształowych kul" i "Świątynia Słońca".
Skąd znamy Petera Jacksona?Peter Jackson
zadebiutował czarną komedią "Zły smak
". Największe uznanie przyniosły mu adaptacje prozy J.R.R. Tolkiena
, czyli trylogie "Władcy Pierścieni
" i "Hobbita
". W jego CV znajdziemy też takie tytuły jak "Przerażacze
", "Niebiańskie istoty
", "King Kong
" czy "Nostalgia anioła
". W ostatnich latach realizował głównie dokumenty: opowiadający o pierwszej wojnie światowej "I młodzi pozostaną
" oraz "The Beatles: Get Back – The Rooftop Concert
". Wyprodukował też animację "Władca Pierścieni: Wojna Rohirrimów
".
Zobacz zwiastun "Przygód Tintina"
Wyreżyserowane przez Stevena Spielberga
"Przygody Tintina
" trafiły do kin w 2011 roku. Film został nagrodzony Złotym Globem dla najlepszej animacji. Przypominamy zwiastun:
Po odkryciu, że model statku skrywa wybuchowy sekret, Tintin i jego przyjaciele znajdują się na celowniku diabolicznego łotra. Od bezkresnych mórz, po piaski północno-afrykańskiej pustyni, każdy zwrot akcji zabiera widza na kolejne poziomy napięcia, zabawy i przygody dla całej rodziny.