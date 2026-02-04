"Przylądek strachu": Bardem to godny następca De Niro? [FOTO]

Apple TV udostępniło pierwsze zdjęcia z serialowego "Przylądka strachu". Możemy na nich zobaczyć gwiazdy produkcji: Amy Adams, Patricka Wilsona i Javiera Bardema. Przy okazji poznaliśmy też datę premiery. TRWA ANKIETA OSCAROWA! GŁOSY MOŻECIE ODDAWAĆ, KLIKAJĄC TUTAJ
"Przylądek strachu" w drodze na Apple TV. Zobacz pierwsze zdjęcia
Pierwsze dwa odcinki "Przylądka strachu
" trafią na Apple TV 5 czerwca. Kolejne będą pojawiać się co piątek aż do 31 lipca. Poniżej prezentujemy pierwsze zdjęcia z planu:
Patrick Wilson jako Tom Bowden. Fot. Apple TV
Amy Adams jako Anna Bowden. Fot. Apple TV
Javier Bardem jako Max Cady. Fot. Apple TV
"Przylądek strachu" to historia psychopatycznego mordercy Maksa Cady'ego. Po wyjściu na wolność postanawia on zemścić się na prawniku, który doprowadził do jego skazania. Zaczyna nękać mężczyznę i jego rodzinę. Literacki pierwowzór pióra Johna D. MacDonalda
doczekał się do tej pory dwóch adaptacji: J. Lee Thompsona
(1962) z Robertem Mitchumem
, Gregorym Peckiem
i Polly Bergen
oraz Martina Scorsesego
(1991) z Robertem De Niro
, Nickiem Noltem
i Jessicą Lange
. To właśnie ta wersja stała się inspiracją dla serialu.
Obowiązki showrunnera pełni Nick Antosca
. Wśród producentów wykonawczych znaleźli się m.in. Scorsese
, Steven Spielberg
i Morten Tyldum
, który wyreżyserował pilotowy odcinek.
"Przylądek strachu" w programie Na skróty
Przypominamy odcinek programu Na skróty, w którym opowiadamy o "Przylądku strachu
". Film Martina Scorsesego
doczekał się dwóch nominacji do Oscara: dla Robert De Niro
w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy i Juliette Lewis
w kategorii najlepsza aktorka drugoplanowa.